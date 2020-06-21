За сутки в Латвии не выявили ни одного нового случая Covid-19

За последние сутки в Латвии не выявлено ни одного нового случая Covid-19. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (SPKC).
По данным от 18 июня, в Латвии после "Covid-19" выздоровели 903 человека, или 81,4% зараженных. Скончались 30 человек.
По данным Национальной службы здравоохранения, за последние сутки госпитализирован один заболевший "Covid-19". В больницах лечатся девять пациентов, у восьми заболевание средней тяжести, один находится в тяжелом состоянии.
Выписано из больниц 173 человека, переболевших "Covid-19".
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