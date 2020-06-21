Видео ⟩ "Для дворового уровня - нормально": Михаил Галустян о шоу "Что было дальше?"

Шоумен, юморист и актер Михаил Галустян дал большое интервью порталу PeopleTalk.ru. Речь зашла о современных комиках, юморе и шоу "Что было дальше?".
Говоря о современных комиках и юмористах он выделил Алексея Щербакова. Тем не менее, у его замечание.
"А дальше что? Неважно, как высоко ты взял ноту, важно, как долго ты ее держишь. Я всегда смотрю на перспективу. Очень смешно у Леши бывает, но он рискует стать заложником этого образа - образа быдла, который он играет. Я не знаю, в жизни он такой или нет. Но мне нравится, я смеюсь", - сказал Галустян.
Ему также нравится творчество Нурлана Сабурова. Он не стал отрицать, что смотрит и шоу, которые они создают на YouTube.
""Что было дальше?" для дворового уровня - нормально. Мы во дворе так же друг друга подкалывали", - вспоминает он.
Галустян объяснил, что там шутка на шутке и мат на мате. Но здесь есть проблема, чтобы вынести это на широкое потребление.
"Это круто - они молодые, они хулиганят, мы тоже так делали. Если бы Comedy Club не начал говорить слово "жопа", он бы не был Comedy Club. Теперь пришли они - чему мы удивляемся? Они выросли на нас", - отметил он.
Видео: интервью с Михаилом Галустяном
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