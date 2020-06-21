Видео ⟩ "Для дворового уровня - нормально": Михаил Галустян о шоу "Что было дальше?"

"А дальше что? Неважно, как высоко ты взял ноту, важно, как долго ты ее держишь. Я всегда смотрю на перспективу. Очень смешно у Леши бывает, но он рискует стать заложником этого образа - образа быдла, который он играет. Я не знаю, в жизни он такой или нет. Но мне нравится, я смеюсь", - сказал Галустян.