Пн, 22.06.2020
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Суд по экономическим делам разместится в здании Пардаугавского суда

Пардаугава. Иллюстрация

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Суд по экономическим делам, деятельность которого планируется начать в 2021 году, будет находиться по адресу улица Маза нометню, 39, в здании Пардаугавского суда Риги, сообщили агентству LETA в Судебной администрации.

В ближайшее время Судебная администрация объявит конкурс на места судей нового суда.

Как сообщалось, 17 июня Сейм в окончательном чтении одобрил поправки к закону о судебной власти, предусматривающие создание суда по экономическим делам как специализированного районного (городского) суда первой инстанции.

Авторы поправок подчеркивают, что доклад комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Moneyval выявил в Латвии проблемы с рассмотрением дел об отмывании денег. Рассмотрение сложных и специфических дел в судах затягивается, и создание специального суда будет способствовать их более быстрому и эффективному рассмотрению.

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