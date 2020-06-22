Суд по экономическим делам разместится в здании Пардаугавского суда

В ближайшее время Судебная администрация объявит конкурс на места судей нового суда.

Как сообщалось, 17 июня Сейм в окончательном чтении одобрил поправки к закону о судебной власти, предусматривающие создание суда по экономическим делам как специализированного районного (городского) суда первой инстанции.

Авторы поправок подчеркивают, что доклад комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Moneyval выявил в Латвии проблемы с рассмотрением дел об отмывании денег. Рассмотрение сложных и специфических дел в судах затягивается, и создание специального суда будет способствовать их более быстрому и эффективному рассмотрению.