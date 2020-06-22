Пн, 22.06.2020
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Второй день подряд: в Литве три новых случая Covid-19, в Эстонии - ни одного

Иллюстративное фото

ФОТО: Pablo Rodriguez / EPA

За минувшие сутки в Литве подтверждены три новых случая коронавируса, в Эстонии - ни одного. Днем ранее статистика была ровно такой же. 

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено три новых случая заражения новым коронавирусом, общее число случаев заражения увеличилось до 1801, сообщает Министерство здравоохранения Литвы.

В воскресенье в Литве было проведено 1912 тестов на коронавирус, а с начала пандемии - 394 465 тестов.

С начала пандемии в Литве от нового коронавируса скончались 76 человек, еще десять заразившихся умерли по другим причинам.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 285 первичных тестов на коронавирус, ни один из них не дал позитивного результата.

По состоянию на утро понедельника госпитализация в связи с заболеванием новым коронавирусом в Эстонии требовалась восьми пациентам, один из них подключен к аппарату ИВЛ. Новых смертей за минувшие сутки не было зафиксировано.

С начала эпидемии Covid-19 в Эстонии был зафиксирован у 1981 человека, от нового коронавируса в Эстонии скончались 69 человек.

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