Пн, 22.06.2020
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Медики: Ежегодно на Лиго из-за безрассудства и алкогольного опьянения - десятки травм

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Ежегодно из-за безрассудства и алкогольного опьянения в Янов день серьезные травмы получают десятки празднующих, сообщили агентству LЕТА в Службе неотложной медицинской помощи (NMPD).

NMPD отмечает, что в этом отношении ситуация из года в год, к сожалению, остается неизменной.

По словам медиков, большая часть несчастных случаев связана с потерей бдительности и несоблюдением правил безопасности у костров, мангалов или у воды.

Работники скорой помощи призывают во время праздников не прыгать в воду головой вперед, не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения и не прыгать через костер в состоянии алкогольного опьянения.

Врачи также отмечают, что из года в год они сталкиваются со случаями, когда люди, активно разговаривая во время поедания шашлыка, давятся им, из-за чего останавливается дыхание и сердцебиение.

Также медики призывают не разжигать гриль при помощи бензина и следить за детьми, особенно вблизи огня.

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