Фото, видео ⟩ Страшное ДТП в Эстонии: возможный виновник предстал перед судом, он сознался и взят под стражу

20-летний Иса Халилов заявил сегодня в Харьюском уездном суде, что не совершил аварию умышленно, его адвокат Инрек Пыдер считает, что виновником аварии мог быть водитель Volvo.

По факту произошедшего прокуратура возбудила уголовное дело. Заседание суда по делу 20-летнего водителя началось сегодня в 12 часов.

Имеющий российское гражданство, но родившийся в Эстонии и проживший здесь большую часть своей жизни Халилов ответил на вопрос судьи, он ли совершил тяжелую аварию, утвердительно:

"Cовершил, конечно, признаю". "Все это просто произошло, я не сделал этого нарочно".

Он также принес соболезнования родственникам погибших и пострадавших в ней. Когда речь зашла о том, что его BMW гнал со скоростью 200 км/ч, молодой человек сказал, что глядел не на спидометр, а на ехавший впереди автомобиль, в то же время он утверждал, что скорость его BMW никак не могла составлять 200 км/ч.

Прокуратура располагает информацией, что авария стала результатом гонки от Старого города до Ласнамяэ, в которой участвовали три автомобиля. По словам водителя BMW, спровоцировавшего аварию, других участников гонки он тоже не знает.

В суде в том числе было упомянуто о вывешенном в Facebook видео, из которого видно, что Иса Халилов стреляет из окна машины во время езды.

Защитник Халилова Индрек Пыдер подчеркнул, что в случае аварии необходимо оценивать поведение всех сторон, указав на тот факт, что в аварии участвовали четыре автомобиля.

По мнению адвоката, аварию мог спровоцировать водитель Volvo, который перестраивался из второго ряда в третий, не убедившись в безопасности маневра, и выехал перед BMW Халилова.

Также адвокат отметил, что прокурор подал ходатайство о взятии под стражу с опозданием. А именно, по мнению защитника, задержание Халилова началось с того момента, когда в 19 часов он был доставлен в больницу, где находился под надзором двух полицейских. В то же время на подачу ходатайства о взятии под стражу дается 48 часов.

Окружной прокурор Диана Хелила заявила, что взятие Халилова под стражу неизбежно и это подкреплено всеми доказательствами. По словам Хелила, о взятии под стражу ходатайствовали, поскольку, находясь на свободе, молодой человек может представлять угрозу для сограждан.

"Собранная на данный момент информация о причинах аварии и прежнем поведении молодого человека, находившегося за рулем BMW, по мнению прокуратуры, дает возможность сделать лишь тот вывод, что у подозреваемого отсутствует какое бы то ни было уважение к правилам, действующим в обществе. Только взяв молодого человека под стражу, можно гарантировать, что он больше не будет участвовать в дорожном движении", - пояснила прокурор Хелила.

В результате тяжелой аварии на Лаагна-теэ в субботу погибли два человека и пострадали еще несколько. По имеющимся данным, в больнице в тяжелом состоянии находится 32-летняя женщина, которая в момент аварии стояла в автобусном павильоне. Госпитализированы также пассажиры одного из столкнувшихся автомобилей, в том числе 57-летняя женщина, которая находится в крайне тяжелом состоянии. Водитель, спровоцировавший в субботу цепную аварию на Лаагна-теэ в Таллинне, в результате которой погибли два человека, был трезв.