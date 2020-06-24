Где будут новые рабочие места? Доклад Министерства экономики о рынке труда

В документе отмечается, что наиболее существенный рост количества новых рабочих мест в среднесрочной перспективе ожидается в сфере профессиональных, научных и технических услуг, строительстве, ИКТ и обрабатывающей промышленности.

В целом в этих отраслях до 2027 года появится около 24,5 тысяч новых рабочих мест, что составит почти 87% всех новых рабочих мест в экономике за этот период.

В долгосрочной перспективе до 2040 года больше всего новых рабочих мест появится в отраслях профессиональных, научных и технических услуг, ИКТ, а также в здравоохранении и сфере социального ухода, что в значительной степени будет обусловлено тенденцией старения общества.

В то же время, как указывает Минэкономики, в дальнейшем на рынок труда все больше будут влиять дигитализация и автоматизация рабочих мест, поэтому наибольшее их сокращение ожидается в профессиях с высокой долей ручной и механической работы, а также по специальностям, которые непосредственно связаны с обслуживанием, например, продавцы, кассиры магазинов, операторы колл-центров и т.д.

Прогнозируется, что количество рабочих мест средней квалификации до 2040 года может сократиться более чем на 50 тысяч, а спрос на специалистов высшей квалификации будет расти.

По прогнозам министерства, к 2027 году количество рабочих мест для специалистов высокой квалификации может вырасти почти на 29 тысяч по сравнению с 2019 годом, а к 2040 году - на 80 тысяч. В целом количество специалистов высокой квалификации составит 461 тысячу рабочих мест, то есть более половины общего числа рабочих мест в экономике.