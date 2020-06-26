Пт, 26.06.2020
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В Латвии - один новый случай Covid-19 за сутки

ФОТО: Ieva LeiniÅ¡a / LETA

За последние сутки в Латвии выявлен один новый случай Covid-19. За сутки проведено 2292 теста. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (SPKC).

Всего с начала пандемии сделано 145 086 тестов, выявлено 1112 случаев заболевания. После Covid-19 выздоровели 932 человека, умерли - 30.

За последние сутки не было новых госпитализированных пациентов с Covid-19.

В больницах находятся восемь пациентов, у семи заболевание средней тяжести, один пациент - в тяжелом состоянии.

Выписаны из больниц 175 пациентов, переболевших Covid-19.

 

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