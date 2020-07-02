Еще шесть краев Латвии освободились от Covid-19, но вирус вернулся в Даугавпилс

Единственный констатированный за прошлые сутки случай был зарегистрирован в Даугавпилсе. Именно в этом самоуправлении снова появился активный случай заболеваемости Covid-19. Данные SPKC свидетельствует, что заболевший в возрасте от 30 до 39 лет.

Таким образом, активные случаи инфицирования на данный момент зарегистрированы в 27 самоуправлениях.

В Риге количество заболевших снизилось на три, сейчас в столице 34 активных случая заболеваемости.

В Приекульском крае, который является вторым в Латвии по числу инфицированных, выздоровел один человек, там сейчас 22 активных случая заболеваемости.

Напомним, за последние сутки в Латвии выявлен один новый случай Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

За прошедшие сутки проведено 1716 тестов на Covid-19. В целом за время пандемии в Латвии сделано 154 494 теста, заболевание выявлено у 1122 человек.

Выздоровели 988 человек, или 88% заболевших, умерли 30 человек (2,7%).