Владелец Dienas mediji приобрел 100% акций Dienas bizness

Он подтвердил агентству LETA, что приобрел 100% долей компании, которая до этого опосредованно принадлежала Янису Маршансу и Янису Сварпстонсу. Котс отказался комментировать сумму сделки, сославшись на конфиденциальность информации.

На вопрос о фокусе дальнейшей деятельности издания Котс ответил, что

приоритетом будет восстановление репутации Dienas bizness как бренда, так как он был "исторически немного подпорчен".

"Сделаем все, чтобы максимально вернуть бренд Dienas bizness как ведущего экономического СМИ", - сказал Котс.

По его словам, изменений в составе редакции пока не запланировано, она должна продолжить работу и показать, на что способна. Однако, по словам Котса, будет сокращен штат администрации за счет оптимизации в результате сотрудничества издательств Dienas bizness и Dienas mediji.