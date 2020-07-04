Еврокомиссия поддержала решение об инвестировании в основной капитал airBaltic до 250 млн евро

Как заявили агентству LETA в Министерстве сообщения, государственная поддержка поможет более успешно преодолеть негативное влияние Covid-19 на авиакомпанию и стабилизировать национальную авиационную отрасль.

Министр сообщения Талис Линкайтс подчеркивает, что он удовлетворен принятым Еврокомиссией решением.

"airBaltic является и будет краеугольным камнем авиационной отрасли Балтии. Это решение подтверждает, что правительство Латвии выбрало своевременные и подходящие инструменты для поддержки компании ", - заявил министр, добавив, что важно также косвенное влияние компании на экономику. Он подчеркнул, что деятельность airBaltic прямо и косвенно связана примерно с 30 тысячами рабочих мест в Латвии.

"Сейчас мы уже на пути восстановления, и мы очень высоко ценим уверенность латвийского общества и правительства в будущем авиакомпании", - заявил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

Как сообщалось, правительство Латвии приняло решение об инвестировании до 250 млн евро в основной капитал airBaltic 7 мая. Инвестиции будут проходить в три этапа, с учетом ситуации в отрасли. Таким образом доля государства в компании увеличится с 80,05% до 91%. Решение правительства основано на новом бизнес-плане airBaltic, который предусматривает значительные меры по сокращению расходов.