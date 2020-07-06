Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 6 по 12 июля 2020 года

Лев

В данный период Львам стоит стремиться к внутренней гармонии. Для этого необходимо больше отдыхать и меньше перегружать себя заботами и работой. Это будет идеальное время для отпуска, поездок личного характера, путешествий и походов.

Нужно почаще бывать на природе, а также сторониться случайных новых знакомств и общения с неприятными людьми.

Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не перетягивать на себя чужие проблемы, а заниматься решением своих.

Львам можно стать чуть более эгоистичными, потому что на этой неделе очень важно заниматься собой, саморазвитием и проявлять самодисциплину.

Также далеко не последней по важности будет забота о своем здоровье.

Дева

Вторник и среда - самые опасные дни этой недели, когда могут появляться тревожные мысли. Вторая неделя июля прекрасно подходит для различного рода практик, легких физических упражнений, молитв и походов в храм, синагогу или мечеть. Духовный мир в этот период требует обновления.

В работе все обещает быть спокойным и предсказуемым.

Девам стоит браться только за самые простые и необходимые дела, чтобы не нагружать себя по полной программе.

Это хороший период для небольших внеплановых покупок, которые помогут поднять настроение. Также полезно будет менять стиль, прическу, работать над внешностью.

Весы

Для Весов самой главной на этой неделе станет финансовая сфера. Денежные потоки будут особенно мощными, что позитивно скажется на совершении дорогостоящих приобретений и шопинге в целом. Возможно, что на работе и в бизнесе получится повысить доход.

В общении с людьми Весов ожидают некоторые неприятные сюрпризы в пятницу и воскресенье. Это значит, что 10 и 12 июля лучше провести в уединении.

Можно уделить время хобби, прогуляться либо закрыться дома в окружении любимых фильмов, книг и теплого пледа. Это будет прекрасное время для релаксации.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе стоит как можно больше общаться с романтичными любящими людьми. От них можно будет набираться позитивной энергии и оптимизма. Это лучшее время для знакомств и общения, совместных дел с близкими людьми и коллективной работы.

Очень мощной станет интуиция Скорпионов, поэтому они могут опираться на шестое чувство в принятии важных решений.

Люди этого знака Зодиака будут все успевать и быстрее смогут достигать успеха в новых начинаниях. Желательно не забывать о помощи окружающим, но не превращать это в бездумный альтруизм. В некоторых ситуациях придется занять оборонительную позицию.

Стрелец

Первые три дня недели отметятся не самой лучшей энергетикой звезд и планет, что негативно скажется на силах Стрельцов. Увеличение энергетики поднимет боевой дух Стрельцов и позволит им обрести мощную и непоколебимую уверенность в себе, что немаловажно в такие периоды.