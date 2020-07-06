Пн, 6.07.2020
Cреди духовных детей отца Сергия - хоккеист Павел Дацюк и актер, бывший участник команды КВН "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов. Отца Сергия также называют духовником вора в законе Тимура Мирзоева (Свердловского). СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Общество
  • Консультативный телефон семейных врачей теперь работает только по вечерам и выходным

Консультативный телефон семейных врачей теперь работает только по вечерам и выходным

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В понедельника, 6 июля, консультативный телефон семейных врачей прекращает работу в круглосуточном режиме, сообщила агентству LETA представитель Службы неотложной медицинской помощи (NMDP) Арита Фреймане.

Телефон будет работать, как раньше, то есть в то время, когда семейные врачи не доступны - по вечерам, ночью и по выходным.

Консультативный телефон семейных врачей 66 016 001 по рабочим дням будет работать с 17:00 до 8:00, а по выходным - круглосуточно.

Ежедневно в круглосуточном режиме консультативный телефон работал во время объявленного в Латвии из-за пандемии Covid-19 чрезвычайного положения, когда доступ к медицинской помощи был ограничен.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ