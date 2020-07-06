Консультативный телефон семейных врачей теперь работает только по вечерам и выходным

Телефон будет работать, как раньше, то есть в то время, когда семейные врачи не доступны - по вечерам, ночью и по выходным.

Консультативный телефон семейных врачей 66 016 001 по рабочим дням будет работать с 17:00 до 8:00, а по выходным - круглосуточно.

Ежедневно в круглосуточном режиме консультативный телефон работал во время объявленного в Латвии из-за пандемии Covid-19 чрезвычайного положения, когда доступ к медицинской помощи был ограничен.