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Реставрация самой старой части Рижского замка обойдется в 12,43 млн евро

Конвент Рижского замка, 2017 год

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

​Реставрацию самой старой части Рижского замка - южного корпуса конвента - за 12,43 млн евро (без НДС) выполнит АО LNK Industries, сообщил председатель правления ГАО Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) Ренар Гришкевич.

После оценки шести предложений, поданных в рамках объявленной VNĪ закупки на перестройку и реставрацию конвента на площади Пилс, 3, чтобы адаптировать его под нужды Национального музея истории Латвии, наиболее выгодным было признано предложение LNK Industries.

Если это решение не будет оспорено, договор с победителем закупки будет заключен в течение ближайшего месяца.

В ходе раставрации планируется обновить и усовершенствовать часть конвента Рижского замка, где находятся рабочие помещения и выставочные залы Национального музея истории Латвии.

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