Еврокомиссия: экономический спад в ЕС будет ощутимее, чем прогнозировалось

ВВП Евросоюза в этом году снизится на 8,3%, ВВП еврозоны - на 8,7%, прогнозирует Еврокомиссия. Весной она прогнозировала, что спад ВВП Евросоюза в этом году составит 7,4%, еврозоны - 7,7%.

В свою очередь в следующем году прогнозируется рост экономики ЕС на 5,8%, еврозоны - на 6,1%.