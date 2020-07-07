Вт, 7.07.2020
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Еврокомиссия: экономический спад в ЕС будет ощутимее, чем прогнозировалось

Здание Европейского центрального банка

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Спад экономики в Европейском союзе (ЕС) и еврозоне в этом году будет более ощутимым, чем предполагалось ранее, свидетельствуют последние прогнозы Еврокомиссии.

ВВП Евросоюза в этом году снизится на 8,3%, ВВП еврозоны - на 8,7%, прогнозирует Еврокомиссия. Весной она прогнозировала, что спад ВВП Евросоюза в этом году составит 7,4%, еврозоны - 7,7%.

В свою очередь в следующем году прогнозируется рост экономики ЕС на 5,8%, еврозоны - на 6,1%.

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