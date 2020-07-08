Уга Думпис: люди не понимают, что дистанция два метра - это без поцелуев и рукопожатий

По его словам, основным фактором риска заболеваемости является "импорт" вируса из-за границы. Рискованны и совместные развлечения, вечеринки и посещение баров, что в Латвии "идет полным ходом".

"Ситуацию могут ухудшить смягчения ограничений на собрания людей, но это было предсказуемо", - сказал Думпис.

Говорить о введении новых ограничений из-за роста заболеваемости Covid-19 было бы преждевременно - сейчас важно ответственно соблюдать по крайней мере действующие ограничения и рекомендации, и люди, по мнению Думписа, соблюдают их неохотно. Рост заболеваемости связан с локальными вспышками. До тех пор, пока специалисты способны отслеживать эпидемиологическую цепочку, инфекция находится под контролем.

Однако вспышка наглядно иллюстрирует риски, связанные с мероприятиями, посещением ресторанов. Это перекликается и с ситуацией на Балканах, где победа над Covid-19 была объявлена преждевременно.

Думпис напомнил также о пользе приложения "Apturi Covid", с помощью которого эпидемиологам было бы гораздо легче отследить вспышку инфекции в ресторанах.

По словам инфекциониста, люди не понимают совсем простых вещей - что предписание соблюдать дистанцию 2 метра исключает поцелуи и рукопожатия при встрече.

Он заверил, что растущая в последние дни заболеваемость пока не критична, но видя, например, что происходит в балканских странах, нужно быть осторожными и понимать, что несоблюдение ограничений приведет к еще большему росту заболеваемости. В Хорватии и Сербии уже некоторое время выявляется более сотни заболевших в сутки, и это может произойти и в Латвии, если вовремя не отреагировать, сказал Думпис.

Он добавил, что и на Лиго люди не особо тщательно соблюдали ограничения, но нынешняя вспышка Covid-19 с прошедшими праздниками не связана.