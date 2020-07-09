"Такого решения в Латвии до сих пор не было": в Новом Рижском театре начинается перестройка века

Председатель правления VNĪ Ренар Гришкевич сообщил, что после перестройки здание будет обновлено и станет современным, энергоэффективным и оснащенным в соответствии с потребностями современного театра XXI века.

Сотрудничество со строительным предприятием в дальнейшем будет осуществляться по принципу "проектируй и строй". Это означает единую ответственность исполнителя договора за проведение строительных работ и позволит ускорить устранение трудностей, возникающих во время строительства. Также это гарантирует, что строитель будет разрабатывать и осуществлять в проекте только такие решения, в возможностях реализации и аспектах безопасности которых полностью уверен.

"Это сложный и трудный строительный проект. Строительство Нового Рижского театра в историческом окружении можно сравнить с перестройкой Рижского театра русской драмы имени Михаила Чехова, а обустройство мастерских в подземном объеме площадью 2000 кв. м – с работами в малом концертном зале "Дзинтари".

Плотная застройка возлагает на строителя и заказчика дополнительные обязанности - максимально сохранять качество жизни жильцов окрестных зданий во время строительства и заботиться о безопасности соседних зданий", - отметил Р. Гришкевич.

Представитель SBSC, член правления SIA Skonto būve Юрис Петерсонс: "Проект очень сложный, причем следует учитывать, что здание со всех сторон граничит с застройкой исторического центра Риги, зданиями, которым более 100 лет, построенным на мелководье".

Ускорить ход работ поможет разработка цифрового близнеца здания или BIM. Он улучшит сотрудничество между всеми участниками строительства, поможет контролировать сроки и затраты, выявлять и своевременно устранять недочеты.

Как уже сообщалось, VNĪ заключило договор с победителем закупки - объединением поставщиков SBSC на сумму 29,9 миллиона евро. В нее включено не только выполнение строительных работ, но и проектировочные решения для осуществления дополнительных мер безопасности, использование технологий BIM, авторский надзор и хозяйственное обслуживание здания на пять лет на общую сумму 22 миллиона евро, а также необходимое театру технологическое оборудование и встроенная мебель на общую сумму 7,9 миллиона евро. Строительство НРТ продолжится согласно проекту, разработанному полным обществом Zaigas Gailes Birojs un Partneri.

Что известно о замысле?

Согласно замыслу архитекторов и потребностям театра площадь используемых театром помещений будет почти удвоена – с 5146 до 9767,1 кв. м.

Три зрительных зала, несколько залов для репетиций, полностью переданный актерам и другим сотрудникам театра творческий этаж, а также современные мастерские в подвальном этаже.

Именно подвальная, или подземная, часть является одной из важнейших составляющих проекта, поскольку позволяет реализовать замысел "театр - дом", выполнять все действия – от изготовления декораций до театральной постановки – под одной крышей, избавляясь от ненужных транспортных, трудовых или временных затрат.

Одновременно с перестройкой старинного здания Новому Рижскому театру будет обеспечено соответствующее современному театру технологическое оборудование: энергоэффективное светодиодное освещение сцены, качественные акустические решения и современные сценические технологии с удобно управляемыми и программируемыми подъемниками, а также встроенная мебель.

Для большого зала black-box предусмотрены решетчатые потолки из натяжных тросов, по которым можно ходить, адаптируя зал для самых разнообразных сценографических замыслов, - такого решения в Латвии до сих пор не было.

В проекте предусмотрено также обеспечение доступности среды во всех зрительных залах и систем озвучивания для посетителей с нарушениями слуха.