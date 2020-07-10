В Латвии за сутки выявлено 11 новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии сделано 1841 тестов на Covid-19, зарегистрировано 11 новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Согласно информации SPKC, один из заболевших вернулся из-за границы, еще у пяти заболевших был контакт с этим человеком. С пятью остальными заболевшими SPKC связался, чтобы выяснить обстоятельства заражения.
В целом с начала пандемии проведено 165 610 тестов на Covid-19, заболевание выявлено у 1165 человек, 30 человек умерли. Выздоровели на сегодняшний день 1019 человек.
В течение последних суток не госпитализирован ни один человек с Covid-19. В больницах находятся три пациента с новым коронавирусом, у двух - заболевание средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии. Выписались 182 пациента.
Сегодня созвано внеочередное заседание правительства об ограничении распространения Covid-19. За последние четыре дня в общей сложности зарегистрировано 38 новых случаев заражения Covid-19.
В первой половине дня Минздрав проанализирует прирост заболеваемости Covid-19 на этой неделе, его тенденции и прогнозы, а также обсудит необходимость пересмотра ограничений.
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