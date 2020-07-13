ФОТО: Пресс-фото

Март 2020 года в Латвии и во всем мире наступил с большими, непрогнозируемыми переменами, которые коснулись представителей почти всех отраслей. Сильные, стабильные и лояльные предприятия были вынуждены либо трансформироваться, либо выдержать небольшую паузу. Привычный рост предпринимательской деятельности и все железные планы на нынешний год остановились в одно мгновенье. Не без последствий для работников.

Во время мировой пандемии мы можем лишь прогнозировать, как будет развиваться или не развиваться эпидемиологическая ситуация, а также максимально подготовиться к повторному экономическому спаду. В случае повторной вспышки вируса, уровень безработицы в стране может увеличиться с 8,6% вплоть до 11% (данные на 29 июня 2020 года). С 1 марта 2020 года число безработных увеличилось на 19 983 человека, что составляет 34,3%, а с 1 июня 2020 года число безработных увеличилось только на 1790 человек. Опираясь на такой прогноз, Министерство благосостояния разработало ряд поправок и систему поддержки жителей, пострадавших в результате кризиса.

Зарегистрированные безработные и случаи коллективного увольнения во время кризиса

Середина марта этого года для многих стала как эмоционально, так и финансово сложным этапом жизни и периодом принятия решений – в том числе и для предприятий. В связи с Covid-19 получено 42 извещения от работодателей о коллективных увольнениях, что в общей сложности коснулось 5111 работников.

Дополнительно получено пять извещений о планируемом увольнении в общем числе 167 сотрудников, данные увольнения не связаны с Covid-19, а обусловлены другими причинами – планируемое прекращение предпринимательской деятельности или окончание срока договора о поставке услуг.

В этот период в общей сложности зарегистрировано 78 230 безработных, с учетом увеличения числа безработных с 1 марта на 19 816 лиц, нежели ранее. В июне ситуация улучшилась, постепенно возвращаясь в привычный, до Covid-19, рабочий режим – работодатели в основном приняли обратно своих сотрудников, либо объявили новые вакансии, соответственно в июне статус безработного потеряли 3627 лиц, 3279 из которых потеряли статус, так как устроились на работу. В июне на странице NVA в интернете зарегистрировано 17 946 актуальных вакансий, это означает, что доступны еще 4866 вакансий.

Минимальная заработная плата в 33% зарегистрированных в июне вакансий указана 1076 евро (1600 вакансий из 4866). Минимальная заработная плата в размере 1076 евро в мае указана в 53%, в апреле – в 39% и в марте – в 57% зарегистрированных вакансий.

Мероприятия поддержки занятости для безработных

По предложению Министерства благосостояния внесена поправка «О страховании на случай безработицы» о назначении пособия по поддержке безработных в размере 180 евро. Данная поправка внесена для оказания солидарной помощи тем жителям, у которых во время кризиса и в данный момент нет возможности найти работу, а также, чтобы по окончанию периода выплаты пособия по безработице, эти лица не остались без средств к существованию.

Изначально данное пособие планировалось выплачивать 4 месяца в размере 130 евро, однако после принятия новых поправок помощь осуществляется в размере 180 евро, пособие приравнено к низшему порогу пособия по простою. Например, если безработный в последний месяц выплаты получил пособие в размере 100 евро, то с новой системой пособие составляет 180 евро, независимо от ранее произведенного расчета.

Пособие по поддержке безработных могут получить зарегистрированные безработные, период выплаты пособия которых заканчивается в период с 12 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года, и, которые в этот период времени не найдут работу.

Возможность для безработных дополнительно подрабатывать на краткосрочных работах

Не менее важно то, что безработные в этом году могут подрабатывать, выполняя краткосрочные работы. Это означает, что, например, лицо, получающее пособие по безработице, может подрабатывать на небольших, краткосрочных оплачиваемых работах, не теряя статус безработного. Летом это могут быть различные сельскохозяйственные работы или работы по уборке. До сих пор безработные боялись подрабатывать, чтобы не потерять статус безработного, однако, учитывая обстоятельства нынешнего года, министерство решило сделать систему немного эластичнее. Для регионов привлечение такой рабочей силы гарантирует намного большую помощь сельскохозяйственникам в выполнении сезонных работ.

Подобное отступление от привычного порядка интегрировано в законодательство до 31 декабря 2020 года и дает возможность подрабатывать сроком до 120 дней.

Субсидированные рабочие места - возможность восстановиться после кризиса

По окончанию чрезвычайной ситуации предусмотрено оказать финансовую поддержку работодателям для принятия на работу новых сотрудников из числа безработных. Работодатели могут получить субсидии на зарплату в рамках мероприятий поддержки, т.е., принимая на работу зарегистрированного безработного, на протяжении трех месяцев работодатель получит субсидию на зарплату в размере 50% от установленной месячной зарплаты сотрудников конкретного предприятия. Размер установленной субсидии - не более 430 евро в месяц.

Данная программа создана целенаправленно, для создания обоюдной выгоды, как для работодателей, так и для потенциальных работников. Работодатели могут подать заявку на участие в данной программе поддержки до 31 декабря 2020 года, планируемое финансирование из фондов Европейского Союза составляет 23,5 млн евро, с целью привлечения 15 000 безработных.