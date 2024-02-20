"Нужно понимать, что мы не венец природы. Мы должны научиться уважать природу и все живое, включая вирусы и бактерии, - мы должны научиться жить с ними, не позволяя им причинять нам вред, а также не причиняя им вреда без необходимости", - считает главный инфектолог Рижской Восточной клинической университетской больницы Людмила Виксна.
Интервью с инфектологом Людмилой Виксной ⟩ "Во время гриппа человек не умирает от того, что у него болит горло"
Как жить с вирусами, какие самые популярные мифы о гриппе, Covid-19 и других вирусных инфекциях, что делать при появлении первых признаков заболевания и что думает профессор о таких крайних противовирусных мерах, как купание в проруби и прогревание в бане. Читайте в интервью!
Оглядываясь назад на годы, проведенные в инфектологии, как вы думаете - какая из вирусных инфекций доставила человечеству самую большую головную боль?
Среди двух наиболее важных следует упомянуть вирус иммунодефицита, или ВИЧ, и другой - SARS-CoV-2, вызывающий заболевание Covid-19. За это время других столь значимых и ранее неизвестных вирусных инфекций не было. С точки зрения инфекционных заболеваний ковид - такое же необычное заболевание, как и ВИЧ, только если в случае с ВИЧ иммунитет перестает реагировать при встрече с возбудителем, то в случае с ковидом все наоборот - иммунитет начинает слишком активно реагировать. Кроме того, может быть период, когда у больного вообще нет жалоб, но затем внезапно появляются жалобы, незаметные на ранних стадиях заболевания, например, исчезает обоняние.
Сделан вывод, что SARS-CoV-2 также оказывает очень серьёзное влияние на функцию головного мозга, чего ранее никогда не наблюдалось при острых респираторных инфекциях.
К сожалению, вирус также был обнаружен в мозгах умерших пациентов.
Нет ли такого, что мы слишком несерьезно относимся к вирусам? Какие самые популярные мифы о вирусных заболеваниях?
Если говорить об острых респираторных вирусных инфекциях, то мы часто ошибочно полагаем, что эти заболевания протекают очень просто, без тяжелых форм болезни и от них почти никто не умирает. Но дело в том, что очень много людей болеют и заражаются этими заболеваниями, потому что путь распространения вирусов очень простой - воздушно-капельным путем, его никак нельзя ограничить. По отношению к числу инфицированных число тех, кто попадает в больницы, не особенно велико, но, например,
сейчас в Латвии одинаковое количество смертей как от гриппа, так и от Covid-19. Так что однозначно говорить о том, что острые респираторные вирусные заболевания совершенно безвредны, нельзя.
Второй распространенный миф - это вера в то, что вирусные заболевания можно лечить антибактериальными средствами, широко известными как антибиотики. Люди покупают антибактериальные препараты и думают, что они помогут от вирусов, но на самом деле это не так, потому что эти препараты не могут вылечить вирусные заболевания, а только бактериальные осложнения. Против вирусов существуют специальные противовирусные препараты. Кроме того, ни в коем случае нельзя начинать самолечение антибиотиками, в состав которых входят как антибактериальные, противовирусные, так и противопаразитарные препараты, а обращаться к врачу для подбора наиболее подходящего для конкретного случая препарата, дозы и продолжительности лечения.
Третий миф - многие до сих пор считают, что специальных средств от острых респираторных вирусных инфекций не существует, но это не так, поскольку сегодня доступны эффективные рецептурные лекарства от гриппа. Если их применять в первые дни болезни, результат очень хороший - они облегчают и течение болезни, и снижают смертность. Так что можно с уверенностью сказать, что в отличие от ковида, от которого пока существует только вакцина,
от гриппа нас может защитить не только вакцина, но и лекарства.
Есть ли признаки, по которым человек в домашних условиях может отличить респираторное заболевание, вызванное вирусом, от бактериального? И что делать, когда чувствуем первые признаки болезни?
В домашних условиях, основываясь только на симптомах, без анализов, не только сам больной, но иногда даже врач не сможет поставить точный диагноз, поэтому моей рекомендацией будет сделать прививку от гриппа, готовясь к осени-зиме. Если человек по каким-то причинам не может или не хочет делать прививку, я бы рекомендовала своевременно обратиться к врачу и купить лекарство против гриппа - если вы все-таки заболели, важно начать прием лекарства немедленно - в течение первых 72 часов с момента появления первых симптомов. Если это будет сделано, то мы будем готовы к борьбе с гриппом.
Против Covid-19 и других респираторных вирусных заболеваний, против которых нет специальных этиологических препаратов, при заболевании приходится обходиться народными средствами.
Очень важно оставаться дома и больше "держаться у кровати", ведь острые респираторные инфекции начинаются с поражения дыхательных путей и сопровождаются другими осложнениями, которые в конечном итоге приводят к недостатку кислорода в организме.
Это очень серьезная проблема для здоровья, которую можно облегчить, снизив физическую активность - во время физической активности часть кислорода используется для поддержки мышечной активности, или путем подачи дополнительного кислорода, как это произошло в больницах во время ковида.
Каково значение иммунитета в борьбе с различными заболеваниями и как мы можем его укрепить?
Следует понимать, что иммунная система в организме человека устроена очень сложно. Нарушения иммунной системы не менее сложны и опасны, чем заболевания нервной системы или сердца, и к ним следует относиться крайне серьезно. Некоторые думают, что съедят чеснок или клюкву и дело будет сделано. Чеснок и клюква - это очень хорошо, но не обязательно связано с иммунитетом. Мы всегда говорили, что при гриппе нужно принимать витамин С, хотя он не имеет прямого отношения к иммунитету. Почему так? Потому что, заболев гриппом, человек не умирает от того, что у него болит горло, а от того, что у него повреждаются сосуды. Грипп повреждает внутреннюю оболочку крошечных кровеносных сосудов, изменяя проницаемость кровеносных сосудов, что приводит к другим проблемам и может даже привести к смерти.
При появлении первых симптомов заболевания витамин С, принятый в более высокой дозе, чем обычно, оказывает положительное влияние на стенки кровеносных сосудов.
То же самое и с витамином D - даже если мы не болеем, хотелось бы следить за тем, чтобы он оставался в норме, ведь он имеет огромное значение во многих системах организма. С другой стороны, поскольку мы живем на севере, где наблюдается явная нехватка солнечного света, возможно, организм в какой-то степени смирился и справляется с меньшим количеством витамина D.
В целом у нормального человека, не имеющего хронических или генетических заболеваний, с иммунной системой обычно все в порядке.
Правда, при условии, что он правильно питается, уделяет достаточно времени физическим нагрузкам, не употребляет без необходимости лекарства - тогда иммунная система сама себя отрегулирует. Конечно, бывают и отклонения иммунной системы, но их не так-то просто определить, например, после общего анализа крови или анализа мочи. Если же есть какие-либо подозрения, например, человек часто страдает тяжелыми заболеваниями, у него очень низкая устойчивость к физическим нагрузкам, то следует обратиться к врачу для проведения специальных обследований и анализов, позволяющих выявить нарушения иммунной системы и получить соответствующее лечение.
Но если говорить об иммунной системе, которую врачи называют "специфической" и которая определяет наличие в организме антител против конкретного возбудителя, то следует знать, что эти антитела формируются по вполне конкретной схеме: как только появляется чужеродный элемент в организме - и это могут быть не только вирусы или бактерии - организм пытается избавиться от него, а иммунная система задействует выработку антител против "нападающего". Когда организм впервые сталкивается с чем-то инородным, как это было, например, с SARS-CoV-2, антител еще ни у кого не было, поэтому многие люди поначалу заболевали. Антитела вырабатываются только через 10-14 дней и только у инфицированных людей, потому что мы не можем передать антитела друг другу - только мать новорожденному ребенку, да и то относительно на короткое время.
Но поскольку у людей во всем мире уровень антител против SARS-CoV-2 в настоящее время высок, никакой пандемии в этом плане не предвидится.
Все чаще звучат мнения о болезни "икс", которая может вызвать новую глобальную пандемию в будущем. Как вы думаете, опасения оправданы?
Такого заболевания пока нет - просто человечество и современные специалисты, основываясь на опыте, думают о том, как вовремя подготовиться к эпидемии, подобной SARS-CoV-2, - что нужно сделать, чтобы мы могли избежать подобного сценария. Ничего серьезного мы сейчас сделать толком не можем, кроме как подготовить базу - матрицу для вакцин. Я думаю, именно это нам и следует делать.
В продолжение о вакцинах - отличаются ли антитела, образующиеся после вакцинации, от тех, которые вырабатываются в организме после заражения этим заболеванием?
Дело в том, что антитела, образующиеся после вакцинации, при некоторых инфекциях отличаются от тех, которые образуются после заражения болезнью. На примере ковида на данный момент известно, что как антитела после вакцинации, так и после заражения болезнью не остаются в организме достаточно долго. Поэтому в начале пандемии всем рекомендовали сделать прививку - ведь если вы не болели и не были привиты, то у вас вообще нет антител и очень велика вероятность заболеть.
С точки зрения общественного здоровья ревакцинация против Covid на данный момент менее важна, потому что, как я упоминала ранее, у большинства людей уже есть антитела - почти все мы уже сталкивались с этим вирусом.
Коллективный иммунитет к ковиду - это здорово, но разве пребывание дома и другие длительные меры профилактики во время пандемии не повлияли на способность человека противостоять другим инфекциям, даже тому же гриппу?
Надо согласиться, что наш специфический иммунитет в целом пошел в плохую сторону - то есть количество антител против других вирусных респираторных заболеваний, потому что
за те 2,5 года, что мы были вынуждены изолироваться друг от друга, мы изолировали себя не только от SARS-CoV-2, но и от всех респираторных инфекций, в связи с чем исчезла "память" организма, на которую мы надеялись при встрече с каким-то вирусом.
Говоря притчами - если мы видим своего соседа каждый день, то мы хорошо знаем, как он выглядит, но если мы встречаем его раз в 10 лет, то нам приходится начинать думать, это он или нет, и то же самое и с антителами, поэтому мы потеряли часть иммунитета. Я, правда, могу похвалить наше общество, потому что в этом году мы прививались от гриппа гораздо старательнее, чем в другие годы.
А что вы скажете о таких крайних противовирусных мерах, как купание в проруби, прыжки в снег и прогревание в бане?
Сильный холод или жара - это стресс для организма. Однако бывают случаи, когда стресс может помочь организму восстановиться, однако
если температура уже появилась, то прыгать в прорубь или сугроб я бы точно не советовала.
Если вы замерзли, можно согреться в бане, однако, если болезнь уже развилась, вряд ли оно того стоит - постель и покой будут гораздо лучшим выбором.
Новые технологии в вакцинах (мРНК) открыли новую страницу в науке, ведутся исследования по их использованию в других областях медицины (онкология и др.). Возможна ли в будущем вакцинация против всего, что угрожает человеку?
Хотя ученые, конечно, неустанно работают над этим и надеются на Нобелевскую премию, только недавно была изобретена вакцина, сочетающая в себе несколько возбудителей гриппа, поэтому сложно представить, сколько времени уйдет на создание вакцины, которая бы работала против всех вирусов, бактерий и других возбудителей болезней. Это было бы фантастикой, но я сомневаюсь, что нечто подобное возможно в обозримом будущем, потому что, как я уже сказала, мы должны помнить, что мы не венец природы.
Материал создан в сотрудничестве с Lotos Pharma.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!