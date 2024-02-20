Интервью с инфектологом Людмилой Виксной ⟩ "Во время гриппа человек не умирает от того, что у него болит горло"

При появлении первых симптомов заболевания витамин С, принятый в более высокой дозе, чем обычно, оказывает положительное влияние на стенки кровеносных сосудов.

То же самое и с витамином D - даже если мы не болеем, хотелось бы следить за тем, чтобы он оставался в норме, ведь он имеет огромное значение во многих системах организма. С другой стороны, поскольку мы живем на севере, где наблюдается явная нехватка солнечного света, возможно, организм в какой-то степени смирился и справляется с меньшим количеством витамина D.

В целом у нормального человека, не имеющего хронических или генетических заболеваний, с иммунной системой обычно все в порядке.

Правда, при условии, что он правильно питается, уделяет достаточно времени физическим нагрузкам, не употребляет без необходимости лекарства - тогда иммунная система сама себя отрегулирует. Конечно, бывают и отклонения иммунной системы, но их не так-то просто определить, например, после общего анализа крови или анализа мочи. Если же есть какие-либо подозрения, например, человек часто страдает тяжелыми заболеваниями, у него очень низкая устойчивость к физическим нагрузкам, то следует обратиться к врачу для проведения специальных обследований и анализов, позволяющих выявить нарушения иммунной системы и получить соответствующее лечение.