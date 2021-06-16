Срок подачи обязательной годовой декларации о доходах – 1 июля

Годовую декларацию о доходах, полученных в 2020 году, надо обязательно подавать , если возникла обязанность доплатить подоходный налог с населения (IIN) в связи с применением прогрессивной налоговой ставки (20% – для доходов до 20 004 евро, 23% – для доходов, превышающих 20 004 евро, но не превышающих 62 800 евро, 31,4% – для доходов, которые превышают 62 800 евро). Также декларацию следует подавать, если возникла обязанность доплатить IIN в связи с применением годового дифференцированного необлагаемого минимума (следует выяснить, применяет ли основное место получения дохода в течение года прогнозируемый VID необлагаемый минимум в соответствии с доходом).

Если осуществлялась хозяйственная деятельность (например, налогоплательщик является владельцем индивидуального предприятия, арендует или сдает в аренду свою недвижимость, является владельцем крестьянского хозяйства, получал доход от профессиональной деятельности и др.) или был получен доход за границей, включая моряков, которые работали на судах, используемых в международных перевозках, за исключением случаев, когда налогоплательщик получал доход от оплачиваемой работы, подлежащий обложению аналогичным IIN налогом в одной из стран-участниц Европейского Союза, также обязательно надо подавать годовую декларацию о доходах.

Также подавать декларацию надо, если были получены необлагаемые налогом доходы, в целом за год превысившие 10 000 евро (например, полученные доходы от продажи личного имущества), если были получены доходы, облагаемые налогом по ставке 10% (например, доходы от сдачи в аренду недвижимости, если в VID было подано уведомление об осуществлении нерегистрируемой хозяйственной деятельности, или получены доходы от продажи выращенного леса или лесоматериалов, за которые по месту выплаты дохода не был удержан налог), а также если были получены другие облагаемые налогом доходы, с которых по месту выплаты не был удержан налог, в том числе полученные от физических лиц подарки, облагаемые IIN.

В годовую декларацию о доходах включаются все полученные в течение года доходы и расходы, и, учитывая размер применяемой налоговой ставки, необлагаемого минимума, льгот, оправданных расходов и других данных, рассчитывается размер доплаты или переплаты IIN.

Рассчитанную сумму налога следует внести на единый налоговый счет до 23 июля 2021 года. Если рассчитанная сумма налога превышает 640 евро, то ее можно перечислить тремя частями – до 23 июля, 23 августа и 23 сентября 2021 года, – каждый раз внося третью часть этой суммы.

В свою очередь добровольно, для возврата переплаченного IIN за расходы на образование, лечение и другие оправданные расходы, годовую декларацию о доходах в течение всего 2021 года можно подать не только за 2020 год, но также за 2019 и 2018 годы.