С 1 июля - новый порядок расчета штрафов за вождение без OCTA. Что изменилось?

Изменения нормативных актов также предусматривают новый порядок определения штрафов за использование участвующего в дорожном движении транспортного средства, на владельца которого не было оформлено обязательное страхование гражданско-правовой ответственности (OCTA).

С 1 июля значительно увеличились штрафы за использование участвующих в дорожном движении грузовых автомобилей свыше 12 тонн и автобусов свыше 12 тонн без OCTA.

"Если раньше за использование автотранспорта без OCTA водители или владельцы вышеупомянутых транспортных средств получали штраф в размере от 85 до 120 евро, то теперь новый порядок преумножит штраф в несколько раз", – поясняет председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) Янис Абашин, добавляя, что вышеупомянутые поправки были введены, учитывая относительно высокие факторы риска упомянутых транспортных средств.

Также изменения в законе предусматривают, что если торговое предприятие (коммерсант), которому транспортное средство было передано для продажи, будет использовать его без OCTA, на него будет наложен штраф в размере 350-650 евро.

Изменения в нормативных актах предусматривают также и другой порядок расчета штрафов. Отныне административный штраф за использование участвующего в дорожном движении транспортного средства без OCTA будет исчисляться в единицах денежного штрафа (установлено, что 1 единица равна 5 евро).

ФОТО: LTAB

В соответствии с новым Законом об административной ответственности нужно учитывать, что, если одно лицо совершило два или больше административных нарушений, административный штраф налагается за каждое нарушение отдельно, и, если в рамках одного действия было совершено несколько административных нарушений, административный штраф налагается за каждое нарушение.

В 1997 году в Латвии была введена система ОСТА. Право производить страхование ОСТА в Латвии имеют AAS Balta, AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams, AAS BTA Baltic Insurance Company, латвийский филиал ADB Compensa Vienna Insurance Group, латвийский филиал SE ERGO Insurance, латвийский филиал ADB Gjensidige, латвийский филиал AS If P&C Insurance, латвийский филиал AS Seesam Insurance и латвийский филиал AS Swedbank P&C Insurance.