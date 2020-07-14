Смертельная авария в Таллинне: арест водителя BMW обжаловали в окружном суде

По словам пресс-секретаря Харьюского уездного суда, защитник 20-летнего молодого человека Индрек Пыдер представил жалобу на постановление от 23 июня, по которому по отношению к водителю BMW была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Таллиннском окружном суде затруднились сказать, когда жалоба будет рассмотрена.

От прогнозов относительного того, сколько времени уйдет на проведение досудебного расследования, в прокуратуре отказываются, отмечая лишь то, что максимальный срок пребывания под стражей для подозреваемых в совершении преступления первой степени может составлять шесть месяцев.

Это означает, что не позднее конца декабря уголовное дело должно уйти в суд.

Тяжелая авария произошла на Лаагна-теэ вечером 20 июня, когда автомобиль BMW, которым управлял 20-летний водитель, на огромной скорости врезался в две другие машины, а затем вылетел на автобусную остановку: два человека погибли, один до сих пор находится в больнице в очень тяжелом состоянии, а еще четверо получили травмы различной степени тяжести.