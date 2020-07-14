Раскрыли и тех, кто не ушел в простой: СГД отчиталась о результатах чековой лотереи

В ходе превентивных мероприятий и тематических проверок, проведенных по результатам лотереи, 932 предпринимателя подали в СГД уточненные декларации и дополнительно задекларировали налоги на сумму 1 195 731 евро.

В результате 43 тематических проверок были применены штрафы на общую сумму 21 540 евро.

Таким образом, за год проведения чековой лотереи доходы государственного бюджета выросли на 1 217 271 евро.

Информация, ежемесячно получаемая СГД из чеков и квитанций, помогает выявить существенные нарушения в области налоговых поступлений - использование незарегистрированных или снятых с учета кассовых аппаратов, утаивание доходов при подаче деклараций или отсутствие регистрации в регистре плательщиков налога на добавленную стоимость.

Лотерея также позволяет констатировать риски, связанные с зарплатами "в конвертах". Кроме того, чековая лотерея оказалась эффективным средством контроля во время кризиса Covid-19, поскольку некоторые поданные жителями чеки были выданы компаниями, которые якобы находятся в полном простое и, вероятно, необоснованно получают пособия за простой, сообщает СГД.

Чековая лотерея в Латвии проводится впервые, но в других странах мира такая практика широко распространена и дает положительные результаты с точки зрения и изменения поведения общества, и поступлений в государственный бюджет.

Ранее прозвучало, что с 2021 года, возможно, этот проект продолжен не будет. Нынешний годовой бюджет лотереи составляет 650 тысяч евро. Министр финансов Янис Рейрс пока не обещает средств на будущий год.

"Предложение о продолжении чековой лотереи будет подано только после полноценной оценки этого мероприятия и в том случае, если его эффективность будет доказана конкретными данными", - заявил он.