Винькеле ответила на обвинения KPV LV в "хаосе" и решениях "на скорую руку"

Партия распространила свое заявление после того, как Кариньш выразил разочарование плохо подготовленными предложениями Министерства внутренних дел по ограничениям для приезжих.

KPV LV заявила, что четыре месяца были достаточным сроком, чтобы эпидемиологи разработали план ограничений при определенном количестве заболевших, который устанавливает правила игры для жителей, предпринимателей и приезжих.

По мнению KPV LV, ограничения на прошлой неделе были приняты на "скорую руку", и хаос до сих пор продолжается.

Депутаты хотели бы видеть "план Кариньша", в котором говорится, при каких показателях какие ограничения предусмотрены.

По словам советника Винькеле Эдгара Скварикса, который изложил ее позицию, Кабинет министров уже утвердил план, основанный на разных сценариях развития ситуации. Министр напомнила, что этот план принимали и министры от KPV LV.

Скварикс заявил, что в Минздраве с начала года ежедневно проходят совещания с анализом информации о Covid-19. Ограничения основаны на рекомендациях эпидемиологов и инфекционистов, а последние - на новейших данных о вирусе. Именно проактивные действия помогли ограничить распространение вируса, а ограничения были соразмерными и целенаправленными, заявили представители Винькеле.