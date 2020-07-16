США ввели новые санкции против лиц и компаний, связанных с "поваром Путина"

Санкции ввели в отношении петербургской "М Инвест", китайской Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp, гонконгских Shine Dragon Group и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company и суданской Meroe Gold.

Фирмы помогали Пригожину уклоняться от американских санкций и поддерживали операции Пригожина по подавлению протестов в Судане, сказано в заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

Через гонконгские и китайские компании в интересах Пригожина прошло больше ста сделок в общей сложности на 7,5 миллиона долларов, утверждает американский Минфин.

В список также попали россияне Игорь Лавренков и Михаил Потепкин, а также Андрей Мандель, гражданство которого не указано. Минфин США полагает, что они связаны как с самим Пригожиным, так и с его компаниями.

Санкции предполагают заморозку активов в США и запрет американским компаниям и гражданам вести бизнес с попавшими в санкционный список компаниями.

Санкции США в отношении окружения Пригожина

В сентябре 2019 года министерство финансов США наложило санкции на четыре компании и семерых физических лиц, которые, по данным Вашингтона, имеют отношение к Евгению Пригожину и пытались оказать влияние на результаты промежуточных выборов в США в 2018 году.

"Реагируя на попытки России повлиять на демократический процесс в США, Соединенные Штаты налагают санкции на четыре компании и семерых физических лиц, связанных с Агентством интернет-исследований (Internet Research Agency) и финансирующим его Евгением Пригожиным", - заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Кроме прочего, в рамках накладываемых санкций трем частным самолетам и яхте бизнесмена теперь будет запрещено пересекать границу США. По словам Помпео, эта мера должна будет увеличить давление на Пригожина.