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На данный момент в Латвии насчитывается 1150 детей, которых можно адоптировать, 775 из них - в возрасте от 10 до 18 лет. 433 ребенка из этого числа не хотят быть усыновленными, но 286 детей могут быть переданы на адоптацию за границу. Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам 2 июня 2020 года концептуально поддержала запрет на адоптирование детей за границу до тех пор, пока не будут разработаны и приняты поправки к Гражданскому закону и другим нормативным актам.

Неужели Латвия лишит этих детей возможности попасть в иностранные семьи и жить новой, полноценной жизнью в семье, если на родине у них таких возможностей нет и не будет?

Председатель комиссии по правам человека Артус Кайминьш этот актуальный вопрос считает проблематичным, особо подчеркивая необходимость более организованного и серьезного контроля за гражданами Латвии, которых отправляют в семьи за пределы нашей страны.

В то же время Министерство здравоохранения рассматривает вопросы адоптации детей в том числе и с человеческой, эмоциональной стороны, а также долгосрочных перспектив, отмечает Рамона Петравича: "В большинсвте случаев для детей это единственная возможность попасть в семью, особенно для подростков и детей с инвалидностью или серьезными проблемами со здоровьем. Конечно, приоритет всегда отдается усыновителям из нашей страны, но если это невозможно обеспечить здесь, то ребенок не должен оставаться в учреждении. Нелья отнять у ребенка возможность переписать жизнь".

Начиная с 2003 года за границу были адоптированы 1925 детей, но на данный момент (06.07.2020) 17 зарубежных процессов находятся в активном статусе и в регистре есть данные еще о 22 иностранных семьях, которые хотят усыновить ребенка из Латвии.

Гражданский закон предусматривает, что ребенок может быть усыновлен за границу с разрешения соответствующего министра и только в том случае, если в Латвии невозможно обеспечить его воспитание в семье и надлежащий уход, и именно поэтому нормативное регулирование предполагает, что адоптирование за границу – это самое крайнее средство и решение.

Советник министра благосостояния по вопросами политики в области инвалидности Йоланта Калниня-Левина подчеркивает, что количество детей, адоптированных за границу, невелико, однако нужно принять во внимание очень важный факт – чаще всего иностранные семьи усыновляют подростков, для которых в Латвии найти семью очень сложно.

Йоланта Калниня-Левина отметила: "Мы не можем утверждать, что способны найти семью для каждого ребенка в Латвии. Я считаю запрет на усыновление за границу пренебрежением правами детей".

Министерство приводит сравнение: усыновители в Латвии чаще всего выбирают одного или двух детей в возрасте до 6 лет без существенных проблем со здоровьем, в то время как иностранный усыновитель может подать запрос на адоптирование ребенка в возрасте от 9 лет, троих или более детей из одной семьи и детей без ограничения по возрасту, если у них имеются серьезные проблемы со здоровьем.