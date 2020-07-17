Представитель МВД: приезжающие в Латвию не возражают против анкетирования

Он отметил, что ответственные службы и перевозчики сумели оперативно начать анкетирование.

Сведения о лицах, прибывающих из стран с высоким риском Covid-19, передаются в Государственную полицию, чтобы она контролировала соблюдение ими самоизоляции, а в случаях, когда люди прибывают из стран с низким уровнем риска, анкеты передаются Центру профилактики и контроля заболеваний.

Витолиньш отметил, что штрафов за указание в анкете неправдивых сведений не предусмотрено, однако, если такие случаи будут происходить часто, правительство может рассмотреть их введение.

Представитель МВД также признал, что людей, путешествующих индивидуально на своем транспорте, такое анкетирование не охватывает, поэтому нужно надеяться на их ответственность.

Напомним, с 16 июля в Латвии регистрируются все приезжающие из-за границы, которые использовали услуги международных перевозчиков.

Сначала данные о них будут собираться в бумажном формате, но в течение нескольких недель планируется разработать электронную систему. Требование регистрироваться относится и к тем, кто прибывает в Латвию на частных самолетах и яхтах.

Правительство поддержало предложение рабочей группы межведомственной координации о разработке электронной системы регистрации приезжих. Она может быть разработана в течение 2-3 недель, а до этого начиная с 16 июля все прибывшие в Латвию на самолетах, паромах или автобусах должны регистрироваться в бумажном формате.

Затем анкеты будут обрабатываться в зависимости от показателей заболеваемости в стране, откуда прибыл человек.

Как сообщил министр экономики Янис Витенбергс, который является также и.о. главы МВД, данные о приезжих из стран с низкой заболеваемостью будут собирать и передавать SPKC компании-перевозчики, а данные о лицах, прибывших из стран с высокой заболеваемостью, будет собирать Государственная пограничная охрана и передавать полиции.