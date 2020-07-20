Фото, видео ⟩ Похоже на снегопад! На некоторые регионы Латвии обрушился сильный град

После нескольких дней изнурительной жары вечером в понедельник, 20 июля, в некоторых местах Латвии наблюдались гроза и сильный град. Об этом свидетельствуют фото и видео, которые очевидцы публикуют в социальных сетях.
Читатель TVNET прислал в редакцию видео, на котором можно увидеть град на Видземском шоссе.
Видео: Град на Видземском шоссе
В социальных сетях некий жители Вангажи поделился снимками, на которых гроза с градом больше напоминает снегопад.
Tikko Vangažos✳️ pic.twitter.com/GKysK9Crd8— Es esmu kļavas dvēsele (@ZandaRadzina) July 20, 2020
Posted by Gatis Balabka on Monday, July 20, 2020
Сильный град также прошел в Ауце.
Negaiss Aucē atnesis pamatīgu krusu. Foto: Marta Millere pic.twitter.com/aqlfVnSa50— Toms Bricis (@boms_tricis) July 20, 2020
Как сообщалось, в ночь на вторник Курземе, а затем и остальную территорию Латвии пересечет холодный атмосферный фронт, и кратковременные дожди, местами сильные, пройдут почти на всей территории страны.
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