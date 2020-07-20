Фото, видео ⟩ Похоже на снегопад! На некоторые регионы Латвии обрушился сильный град

Читатель TVNET прислал в редакцию видео, на котором можно увидеть град на Видземском шоссе.

Видео: Град на Видземском шоссе

В социальных сетях некий жители Вангажи поделился снимками, на которых гроза с градом больше напоминает снегопад.

Tikko Vangažos✳️ pic.twitter.com/GKysK9Crd8 — Es esmu kļavas dvēsele (@ZandaRadzina) July 20, 2020

Сильный град также прошел в Ауце.

Negaiss Aucē atnesis pamatīgu krusu. Foto: Marta Millere pic.twitter.com/aqlfVnSa50 — Toms Bricis (@boms_tricis) July 20, 2020

Как сообщалось, в ночь на вторник Курземе, а затем и остальную территорию Латвии пересечет холодный атмосферный фронт, и кратковременные дожди, местами сильные, пройдут почти на всей территории страны.