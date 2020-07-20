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Фото, видео ⟩ Похоже на снегопад! На некоторые регионы Латвии обрушился сильный град

ФОТО: twitter.com/@boms_tricis

После нескольких дней изнурительной жары вечером в понедельник, 20 июля, в некоторых местах Латвии наблюдались гроза и сильный град. Об этом свидетельствуют фото и видео, которые очевидцы публикуют в социальных сетях.

Читатель TVNET прислал в редакцию видео, на котором можно увидеть град на Видземском шоссе.

Видео: Град на Видземском шоссе

В социальных сетях некий жители Вангажи поделился снимками, на которых гроза с градом больше напоминает снегопад. 

Posted by Gatis Balabka on Monday, July 20, 2020

Сильный град также прошел в Ауце.

Как сообщалось, в ночь на вторник Курземе, а затем и остальную территорию Латвии пересечет холодный атмосферный фронт, и кратковременные дожди, местами сильные, пройдут почти на всей территории страны.

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