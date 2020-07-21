Видео ⟩ В Луцке освободили всех заложников, захваченных в автобусе. Преступника задержали

Глава МВД Украины Арсен Аваков опубликовал в Twitter видео освобождения заложников. По его словам, "все целы". В Службе безопасности Украины сообщили, что освобождены 13 человек.

Как развивались события

Около 13:00 мужчина, захвативший заложников в центре Луцка, выбросил из окна гранату Ф-1, но она не взорвалась.

Преступник представился как Максим Плохой, а причиной своих действий назвал несогласие с властями. Подозреваемым в захвате заложников является гражданин Украины Кривош Максим.

Сообщается, что захватчик опубликовал пост в соцсетях, в котором объяснил свой поступок и выдвинул требования.

Захвативший автобус с заложниками в Луцке заявил, что заложил взрывчатку в людном месте города.

Вскоре стало известно, что взрывотехники в Киеве обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский". Об этом в социальной сети Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко.

По словам мэра столицы, около 12:00 по киевскому времени в полицию поступил экстренный звонок о минировании двух киосков на Оболонском проспекте. Всех людей срочно эвакуировали. В результате правоохранители нашли взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и киосками, ее обезвредили, написал Кличко.

⚡️Друзі! Щойно вибухотехніки знешкодили два саморобних вибухових пристрої на ринку «Мінський». Близько 12 години дня... Опубликовано Віталій Кличко Вторник, 21 июля 2020 г.

Связано ли это с событиями в Луцке - неизвестно.

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Перед захватом автобуса Максим Плохой опубликовал пост в Twitter, в котором, в частности, поздравил всех с днем антисистемы и заявил, что "государство - это первый террорист".

Он потребовал, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в YouTube заявления о том, что именно они - террористы в законе.

По данным правоохранительных органов, при себе злоумышленник имеет взрывчатку и оружие. В полиции сообщили, что он находился на психиатрическом лечении. Установлено, что Кривош ранее был дважды судим и отбыл наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений.

В области был введен оперативный план "Заложник", центр города был оцеплен полицией. В автобусе были разбиты стекла, была слышна стрельба.

Видео: Кадры очевидцев с места происшествия

На место происшествия прибыл спецназ, готовый штурмовать автобус и обезвредить преступника. В Луцк также прибыл глава МВД Арсен Аваков. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что взял под личный контроль эту ситуацию.

Украинское издание "Конкурент" сообщило, что в центре Луцка отключили электричество и перекрыли въезды, а "Страна.ua" добавила, что в городе отключили радио, чтобы террорист не смог взорвать бомбу по радиосвязи.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранителям удалось установить контакт с мужчиной, захватившим заложников, сообщил "Униан".