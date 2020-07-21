Видео ⟩ В Луцке освободили всех заложников, захваченных в автобусе. Преступника задержали

Утром 21 июля в центре украинского города Луцк вооруженный преступник захватил пассажирский автобус, сообщила полиция Волынской области. По разным данным, в нем находилось от 10 до 20 человек. К вечеру, после обращения Владимира Зеленского, удалось освободить трех заложников. Вскоре после этого стало известно, что освобождены все заложники, а преступник задержан.
Глава МВД Украины Арсен Аваков опубликовал в Twitter видео освобождения заложников. По его словам, "все целы". В Службе безопасности Украины сообщили, что освобождены 13 человек.
Всё pic.twitter.com/p75Nf2WhAg— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020
Как развивались события
Около 13:00 мужчина, захвативший заложников в центре Луцка, выбросил из окна гранату Ф-1, но она не взорвалась.
Преступник представился как Максим Плохой, а причиной своих действий назвал несогласие с властями. Подозреваемым в захвате заложников является гражданин Украины Кривош Максим.
Сообщается, что захватчик опубликовал пост в соцсетях, в котором объяснил свой поступок и выдвинул требования.
Захвативший автобус с заложниками в Луцке заявил, что заложил взрывчатку в людном месте города.
Вскоре стало известно, что взрывотехники в Киеве обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский". Об этом в социальной сети Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко.
По словам мэра столицы, около 12:00 по киевскому времени в полицию поступил экстренный звонок о минировании двух киосков на Оболонском проспекте. Всех людей срочно эвакуировали. В результате правоохранители нашли взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и киосками, ее обезвредили, написал Кличко.
⚡️Друзі! Щойно вибухотехніки знешкодили два саморобних вибухових пристрої на ринку «Мінський». Близько 12 години дня...Опубликовано Віталій Кличко Вторник, 21 июля 2020 г.
Связано ли это с событиями в Луцке - неизвестно.
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Перед захватом автобуса Максим Плохой опубликовал пост в Twitter, в котором, в частности, поздравил всех с днем антисистемы и заявил, что "государство - это первый террорист".
Он потребовал, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в YouTube заявления о том, что именно они - террористы в законе.
По данным правоохранительных органов, при себе злоумышленник имеет взрывчатку и оружие. В полиции сообщили, что он находился на психиатрическом лечении. Установлено, что Кривош ранее был дважды судим и отбыл наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений.
В области был введен оперативный план "Заложник", центр города был оцеплен полицией. В автобусе были разбиты стекла, была слышна стрельба.
Видео: Кадры очевидцев с места происшествия
На место происшествия прибыл спецназ, готовый штурмовать автобус и обезвредить преступника. В Луцк также прибыл глава МВД Арсен Аваков. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что взял под личный контроль эту ситуацию.
Украинское издание "Конкурент" сообщило, что в центре Луцка отключили электричество и перекрыли въезды, а "Страна.ua" добавила, что в городе отключили радио, чтобы террорист не смог взорвать бомбу по радиосвязи.
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранителям удалось установить контакт с мужчиной, захватившим заложников, сообщил "Униан".
Русская служба BBC пишет, что удерживающий заложников некоторое время не разрешал передать людям еду и воду и не давал тем выйти в туалет. В какой-то момент еду и воду все-таки передать получилось.
Помимо этого отмечается, что злоумышленник брал телефоны у пассажиров, звонил их родственникам и требовал, чтобы те связывались с как можно большим числом журналистов и рассылали им скриншоты с его условиями.
Кроме того, он позвонил украинскому журналисту Юрию Бутусову, главному редактору одного из самых популярных интернет-изданий Украины "Цензор-нет", и сказал, что хочет, чтобы к нему приехали как можно больше журналистов.
К переговорам уже подключили жену и знакомых преступника. "Установлена его жена, и мы связались с ней, с его хорошими знакомыми. Все они уговаривают его сложить оружие, сдаться, но пока что он не идет навстречу", - говорил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Последние новости
Вечером стало известно о том, что полиция вывела троих заложников из захваченного автобуса. Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.
"Дождь" со ссылкой на офис президента Украины пишет, что Кривош отпустил троих заложников после личного разговора с президентом Владимиром Зеленским. Тот записал видеообращение, выполнив таким образом одно из требований Кривоша, отмечает "Новое время".
По данным агентства "Униан", отпущенные заложники - это ребенок, беременная и пожилая женщина.
В шестисекундном видео Владимир Зеленский говорил: "Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем".
После освобождения всех заложников видео из Facebook Зеленского удалили.
К 22:00 "Интерфакс" сообщил, что заложники начали выходить из захваченного автобуса, а Максим Кривош, удерживавший их 12 часов, сдался. Его задержали.
"В ходе операции по освобождению заложников к автобусу подъехал БТР, были слышны многочисленные выстрелы", - отметило агентство.
Луцк. Все целы! pic.twitter.com/ivB4u6sQEH— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020
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