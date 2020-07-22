Ср, 22.07.2020
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Совет по конкуренции разрешил Amber Beverage Group сделку по приобретению акций Lido

Lido

ФОТО: Zane Bitere / LETA

Совет по конкуренции разрешил Amber Beverage Group получить решающее влияние в Lido.

Совет по конкуренции не констатировал существенного ущерба для конкуренции, поэтому сделка разрешена.

Работа предприятий группы Amber Beverage Group Holding в Латвии связана в основном с производством и торговлей алкоголем и другими напитками, а Lido оказывает услуги общественного питания, торгует продуктами питания и занимается распространением пива.

Поэтому в результате объединения возникнет влияние на рынок распространения пива и розничной торговли, однако доли Amber Beverage Group Holding и Lido на этом рынке невелики, так что концентрация предприятий будет незначительной, заявили в совете. Также в сделке не констатировано влияние на оптовый рынок крепкого алкоголя. 

Поэтому Совет по конкуренции приходит к выводу, что в результате сделки условия конкуренции не изменятся, она не уменьшится и доминирующего положения не возникнет.

Как сообщалось, Amber Beverage Group Holding хочет приобрести 49% акций Lido. 

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