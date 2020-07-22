Совет по конкуренции разрешил Amber Beverage Group сделку по приобретению акций Lido

Совет по конкуренции разрешил Amber Beverage Group получить решающее влияние в Lido.
Совет по конкуренции не констатировал существенного ущерба для конкуренции, поэтому сделка разрешена.
Работа предприятий группы Amber Beverage Group Holding в Латвии связана в основном с производством и торговлей алкоголем и другими напитками, а Lido оказывает услуги общественного питания, торгует продуктами питания и занимается распространением пива.
Поэтому в результате объединения возникнет влияние на рынок распространения пива и розничной торговли, однако доли Amber Beverage Group Holding и Lido на этом рынке невелики, так что концентрация предприятий будет незначительной, заявили в совете. Также в сделке не констатировано влияние на оптовый рынок крепкого алкоголя.
Поэтому Совет по конкуренции приходит к выводу, что в результате сделки условия конкуренции не изменятся, она не уменьшится и доминирующего положения не возникнет.
Как сообщалось, Amber Beverage Group Holding хочет приобрести 49% акций Lido.
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