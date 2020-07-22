Совет по конкуренции разрешил Amber Beverage Group сделку по приобретению акций Lido

Работа предприятий группы Amber Beverage Group Holding в Латвии связана в основном с производством и торговлей алкоголем и другими напитками, а Lido оказывает услуги общественного питания, торгует продуктами питания и занимается распространением пива.

Поэтому в результате объединения возникнет влияние на рынок распространения пива и розничной торговли, однако доли Amber Beverage Group Holding и Lido на этом рынке невелики, так что концентрация предприятий будет незначительной, заявили в совете. Также в сделке не констатировано влияние на оптовый рынок крепкого алкоголя.