Власти США заказали 100 млн доз вакцины от коронавируса

"Правительство США разместило первоначальный заказ на 100 млн доз вакцины на 1,95 млрд долларов и может получить до 500 млн дополнительных доз", - говорится в заявлении компании.

Отмечается, что в июле Pfizer и BioNTech намерены начать новую фазу тестирования безопасности и эффективности своей вакцины. Компании рассчитывают в октябре подать заявку на регистрацию своего препарата и произвести до 100 млн доз до конца 2020 года и более 1,3 млрд доз до конца 2021 года.

С начала пандемии Covid-19 в мире заразились более 14,9 млн человек, свыше 616 тыс. умерли.