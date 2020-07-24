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Кризис Covid-19 затронул практически все секторы народного хозяйства, у предприятий упал оборот, у сотрудников снизились зарплаты, сотни людей потеряли свои рабочие места, и теперь они пополняют ряды безработных. Однако количество вакансий на порталах с объявлениями о работе существенно не уменьшилось - многие компании до сих пор не могут найти сотрудников.

Для решения проблемы нехватки рабочей силы и одновременного содействия возвращению безработных на рынок труда Министерство благосостояния разработало несколько программ. Среди прочего, одна из мер предусматривает финансовую поддержку для набора новых сотрудников из числа безработных. При приеме на работу безработного компания получает субсидию для заработной платы в размере 50% от установленного для работника месячного вознаграждения, но не более 430 евро в месяц.

В то же время, Государственное агентство занятости уже несколько лет реализует программу "Обучение у работодателя", и она также может быть успешной во время кризиса Covid-19. По мнению экспертов Министерства благосостояния, практическая подготовка будущих специалистов является одним из наиболее эффективных решений для встречи работодателя и потенциальных сотрудников.

Суть программы - если невозможно найти нужного специалиста в рядах соискателей, у предпринимателя есть возможность самостоятельно воспитать необходимого специалиста. Основное условие - обучаемый должен быть безработным. Во время практического обучения работодатель должен обучить работника на предприятии.

Программа, которая длится шесть месяцев, предусматривает ежемесячную дотацию заработной платы безработного: 200 евро за первые три месяца и 150 евро за последние три месяца. В то же время государство дотирует расходы на средства индивидуальной защиты обучаемого в размере до 100 евро, дотация предусмотрена на адаптацию рабочего места для безработных с инвалидностью (до 1000 евро) и дотация до 30 евро на обязательные медицинские осмотры безработных.

Однако практическое обучение нельзя реализовывать на неквалифицированных и низкоквалифицированных работах. Обязанность предпринимателей- обеспечить руководителя работ, который поможет будущему специалисту укрепить свои навыки, способности и знания. Работодатель также обязан предоставить безработному возможность самостоятельно выполнять свои обязанности и, после прохождения практического обучения, выдать письменное подтверждение приобретенных навыков, способностей и знаний.

Подать заявку на проведение практического обучения могут коммерсанты, самозанятые лица, а также ассоциации или фонды, за исключением политических партий, медицинских учреждений и учебных заведений. Чтобы получить поддержку для практического обучения, работодатель должен предложить вакансию на новое рабочее место или же оно должно быть вакантным не менее четырех месяцев до начала практического обучения. в свою очередь после прохождения практического обучения работодатель должен продолжить трудовые отношения с безработным не менее трех месяцев.

В 2020 году к программе "Обучение у работодателя" планируется привлечь более 400 безработных. (В 2019 году обучили - 463, в 2018 - 426, в 2017 году - 313). Безработные на предприятиях обучились различным профессиям, таким как продавец в розничном магазине, повар, оператор по производству пиломатериалов, помощник бухгалтера, производитель шитых изделий, ассистент проектов, швея, консультант по продажам, швея одежды и т. д.