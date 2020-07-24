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Длительную безработицу обуславливают ​​различные факторы, в том числе отсутствие рабочих навыков или мотивации, долговременные проблемы со здоровьем или инвалидность, а также зависимости, которые негативно влияют на образ жизни человека.

Чтобы помочь людям преодолеть препятствия, которые мешают устроиться на работу, с 2016 года до начала 2020 года Государственное агентство занятости (ГАЗ) реализовало проект европейского социального фонда (ЕСФ) "Поддержка долгосрочных безработных". За это время был осуществлен ряд мероприятий - программы мотивации, услуги социального ментора (в том числе лицам с инвалидностью), определение профессиональной пригодности, проверки здоровья у врача по профессиональным заболеваниям, индивидуальные консультации специалистов. В свою очередь, на групповых консультациях для безработных была доступна помощь психологов и психотерапевтов, а также карьерные консультации. Программа поддержки предложила также лечение от зависимостей. В отдельных случаях участникам программы был обеспечен транспорт, питание и жилье.

Во время реализации проекта индивидуальные и групповые консультации, в общей сложности, получили 39 575 человек. Почти 8500 длительно безработных, среди которых были и лица с инвалидностью, приняли участие в программе мотивации по поиску работы и воспользовались услугами социального ментора. Около 7800 лиц получили индивидуальные и групповые консультации психологов, пять с половиной тысяч человек воспользовались услугами психотерапевта, а две тысячи длительно безработных прошли проверки здоровья у профпатолога. В свою очередь, из лиц с зависимостями - 996 безработных приняли участие в программе "12 шагов" по модели "Миннесота", 225 человек получили эмоционально-стрессовую терапию или кодирование, почти 700 получили заключения нарколога и еще столько же в сотрудничестве с Государственным агентством социальной интеграции оценили свою профессиональную пригодность.

За время реализации проекта ЕСФ "Поддержка долгосрочных безработных" количество безработных уменьшилось во всех регионах страны. В начале июня 2020 года в учете ГАЗ было 13162 длительно безработных или 17,2% от общего числа зарегистрированных безработных. Для сравнения - в начале 2016 года, когда реализация этого проекта начиналась, в учете ГАЗ данных лиц было почти вполовину больше - 24322 или 29,7% от общего числа безработных.