Линкайтс: вложенные в airBaltic 250 млн евро нужно вернуть в течение 5-7 лет

14 июля, получив разрешение от Еврокомиссии, правительство поддержало вложение 250 млн евро в основной капитал airBaltic, увеличив долю государства в компании до 91%.

Линкайтс пояснил, что решение Еврокомиссии представляет собой "очень толстый документ", основная идея которого заключается в том, что государство должно вернуть средства, вложенные в airBaltic, в течение 5-7 лет.

"Предусмотрены и условные санкции, если эти средства не будут своевременно возвращены. Согласно этому решению, Латвия должна представить конкретный план того, как государство будет возвращать вложенные средства. Мы договорились, что руководство авиакомпании в течение следующих шести месяцев представит детальное видение того, как дальше можно работать для сокращения государственных вложений в airBaltic", - сказал министр.

На вопрос, есть ли какие-либо идеи о том, как государство может вернуть эти деньги, Линкайтс ответил, что еще до вызванного Covid-19 кризиса руководство airBaltic работало над международным публичным предложением акций или IPO.

"Эта работа будет продолжена, будут привлечены консультанты, которые оценят, когда будет целесообразнее всего предложить акции авиакомпании частным инвесторам. Это будет во многом зависеть от общего развития ситуации в авиационном секторе", - подчеркнул министр сообщения.

Латвия должна представить план Еврокомиссии через год. "Руководство airBaltic предоставит конкретное предложение через шесть месяцев, мы также подготовимся к достаточно долгой дискуссии в правительстве", - добавил Линкайтс.