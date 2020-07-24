Оборот Stockmann в странах Балтии в первом полугодии упал на четверть

Во втором квартале 2020 года оборот Stockmann в странах Балтии составил 12,9 млн евро, что на 16,3% меньше, чем в апреле-июне прошлого года.

В свою очередь оборот всего концерна Stockmann в первом полугодии составил 351,1 млн евро или на 20,6% меньше, чем в январе-июне прошлого года. В первом полугодии концерн работал с операционными убытками в размере 33,5 млн евро, что примерно в три раза больше, чем годом ранее.

Во втором квартале 2020 года оборот концерна составил 182,7 млн евро, что на 23,2% меньше, чем годом ранее, а операционные убытки - 3,1 млн евро, тогда как в апреле-июне прошлого года концерн работал с прибылью 10,2 млн евро.

Stockmann сообщает, что на показатели деятельности компании существенное негативное влияние оказали ограничения, установленные из-за распространения нового коронавируса.