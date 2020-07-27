В Латвию пришла еще одна всемирно известная сеть магазинов

Совладелец магазина Елена Бикова отмечает, что выход XIMIVOGUE на латвийский рынок совпал с непредсказуемым периодом, но первые отзывы покупателей и результаты продаж показывают положительные тенденции.

"Несомненно, на открытие магазина сильно повлияли пандемия и связанные с ней ограничения как в Латвии, так и в других странах мира, например, из-за закрытых заводов, портов и границ наши планы менялись несколько раз", - признается она.

Бикова рассказывает, что изначально было решено открыть магазин в помещениях Rīga Plaza в тестовом режиме только с третью ассортимента, постепенно заполняя полки, поэтому большой интерес людей приятно удивил.

"В первые два дня все вилки и ложки были выкуплены, и был большой спрос на плюшевые игрушки, косметику и маникюрные аксессуары.

В настоящее время ассортимент магазина полностью укомплектован, и молодые люди, семьи и все, кто ищет что-то интересное и качественное для своего дома, обязательно найдут здесь что-то подходящее для них", - утверждает представитель XIMIVOGUE.

В компании отмечают, что преимуществами магазина являются качественный и современный ассортимент модных и повседневных товаров по доступной цене.

О его популярности свидетельствует количество магазинов по всему миру: XIMIVOGUE - это глобальная франшиза с 1895 магазинами в 84 странах и регионах.

XIMIVOGUE предлагает более 7000 товаров в различных категориях, таких как товары для дома, здоровья и красоты, офисные и сезонные товары, модные аксессуары, эксклюзивные сумки, игрушки и даже цифровые устройства.

Цена товара в XIMIVOGUE колеблется от нескольких центов до более десятка евро, что позволяет покупателю выбрать наиболее дружелюбный для своего кошелька товар.

"В долгосрочной перспективе Rīga Plaza планирует расширить предложение магазинов и развлекательных заведений для семейного отдыха, и открытие XIMIVOGUE является естественным шагом в реализации этого плана. Я надеюсь, что наши посетители оценят, что они могут быть первыми в Латвии, кто познакомится с всемирно известной сетью магазинов.

Кроме того, открытие этого магазина знаменует собой начало многих других новшевств, которые ожидаются этим летом", - рассказывает менеджер по маркетингу Rīga Plaza Роман Чернов.