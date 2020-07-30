Чт, 30.07.2020
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Diena сообщила о тайных планах продать дочерние предприятия Olainfarm, в правлении это отрицают

Olainfarm

ФОТО: LETA

В распоряжение газеты Diena попала неофициальная, но предоставленная достоверными источниками информация о том, что тайно готовится продажа двух дочерних предприятий Olainfarm - производителя эластичных медицинских изделий Tonus Elast и аптечной сети Latvijas aptieka.

Совсем недавно Olainfarm назначил в оба предприятия новых председателей правления, что чаще всего является сигналом к смене владельцев. Так заявили Diena эксперты рынка, но с этим не согласен финансовый эксперт Лаурис Балга, который говорит, что в стандартной ситуации накануне продажи нет никакой необходимости назначать новое руководство.

О возможном желании Olainfarm продать дочерние предприятия свидетельствует и то, что в мае проводился их аудит.

Комментируя эту информацию, председатель правления Olainfarm Йерун Вейтес заявил, что это слухи, и никакие решения о продаже дочерних предприятий не приняты, а понять стоимость их активов было важно с учетом планов развития Olainfarm и новой пятилетней стратегии.

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