Tallink предлагает дополнительные рейсы из Риги в Хельсинки и на Аландские острова

Круизы будут организованы из-за высокого спроса на эти маршруты. Дополнительные круизы по маршруту Рига - Хельсинки - Рига состоятся 7, 21 и 28 августа, а по маршруту Рига - Аландские острова - Рига - 10 августа и 4 сентября.

В июне и июле на новых маршрутах из Риги в Хельсинки и на Аландские острова перевезено более 77 000 пассажиров и 4000 транспортных средств.

Также в августе Tallink раз в неделю продолжит выполнять специальные рейсы из Риги в Стокгольм и обратно для тех, кто выполняет в Латвии или в Швеции рабочие обязанности.