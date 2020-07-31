РСЛ все-таки сможет получить госфинансирование. Citadele согласился открыть для партии счет

Долгое время РСЛ не имел доступа к предоставленному ему финансированию из государственного бюджета, на которое партии имеют право, добиваясь определенного результата на выборах, потому что банки отказались открыть счет для партии.

Митрофанов сообщил, что ситуация уже решена, и РСЛ открыл счет в банке Citadele. Однако политик подчеркнул, что банк проводит тщательную оценку каждой транзакции, что тормозит деятельность партии.

Митрофанов все же выразил удовлетворение и благодарность соответствующим учреждениям за решение вопроса об отсутствии счета.

В связи с упомянутой проблемой РСЛ решил обратиться в суд, а также в Европейскую комиссию, указав на нарушение права на получение финансовых услуг. Однако, поскольку теперь проблема решена, РСЛ повторно обратился в учреждения, отозвав свои заявления.