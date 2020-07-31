РСЛ все-таки сможет получить госфинансирование. Citadele согласился открыть для партии счет

В результате продолжительных переговоров Русский союз Латвии (РСЛ) все же получил предназначенный для госфинансирования банковский счет, сообщил агентству LETA кандидат на пост мэра Риги от РСЛ Мирослав Митрофанов.
Долгое время РСЛ не имел доступа к предоставленному ему финансированию из государственного бюджета, на которое партии имеют право, добиваясь определенного результата на выборах, потому что банки отказались открыть счет для партии.
Митрофанов сообщил, что ситуация уже решена, и РСЛ открыл счет в банке Citadele. Однако политик подчеркнул, что банк проводит тщательную оценку каждой транзакции, что тормозит деятельность партии.
Митрофанов все же выразил удовлетворение и благодарность соответствующим учреждениям за решение вопроса об отсутствии счета.
В связи с упомянутой проблемой РСЛ решил обратиться в суд, а также в Европейскую комиссию, указав на нарушение права на получение финансовых услуг. Однако, поскольку теперь проблема решена, РСЛ повторно обратился в учреждения, отозвав свои заявления.
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