В Латвии за сутки выявлено пять новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки сделано 1354 теста на Covid-19, выявлено пять новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Двое заболевших контактировали с человеком, вернувшимся из-за границы (страны, где показатель заболеваемости ниже 16), двое заболевших вернулись из-за границы (страны, где показатель заболеваемости выше 16).
Еще по одному заболевшему начат сбор дополнительной информации. Эпидемиологическое расследование продолжается.
Всего с начала пандемии в Латвии сделано 201 310 тестов на Covid-19, выявлено 1243 инфицированных. На данный момент выздоровели 1052 человека, умерло 32 человека.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!