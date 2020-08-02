Вс, 2.08.2020
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В Латвии за сутки выявлено пять новых случаев Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: VASILY FEDOSENKO / REUTERS

За прошедшие сутки сделано 1354 теста на Covid-19, выявлено пять новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Двое заболевших контактировали с человеком, вернувшимся из-за границы (страны, где показатель заболеваемости ниже 16), двое заболевших вернулись из-за границы (страны, где показатель заболеваемости выше 16).

Еще по одному заболевшему начат сбор дополнительной информации. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 201 310 тестов на Covid-19, выявлено 1243 инфицированных. На данный момент выздоровели 1052 человека, умерло 32 человека.

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