В Латвии за сутки выявлено пять новых случаев Covid-19

Двое заболевших контактировали с человеком, вернувшимся из-за границы (страны, где показатель заболеваемости ниже 16), двое заболевших вернулись из-за границы (страны, где показатель заболеваемости выше 16).

Еще по одному заболевшему начат сбор дополнительной информации. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 201 310 тестов на Covid-19, выявлено 1243 инфицированных. На данный момент выздоровели 1052 человека, умерло 32 человека.