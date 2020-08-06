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Во время чрезвычайной ситуации во многих латвийских семьях одни потеряли работу, а другие работали удаленно, даже у детей и молодых людей учебный процесс проходил онлайн.

Таким образом, семьям пришлось проводить длительное время вместе, что нередко приводило к психологической напряженности, домашним конфликтам или даже насилию. Такой нездоровый микроклимат особенно негативно сказывается на детях. Чтобы уменьшить психологические последствия, Министерство благосостояния совместно с Государственной инспекцией по защите прав детей будет реализовывать пилотный проект для семей и предоставлять услуги психотерапии.

Консультации психотерапевта обычно платные, но семьи, которым они нужны больше всего, нередко не могут позволить их себе финансово. Во время пилотного проекта семьям будут предоставлены 10 бесплатных консультаций.

По мнению экспертов, своевременное оказание поддержки важно. Она может помочь не только людям индивидуально, но и семье в целом. Во время пилотного проекта будет оказана помощь психотерапевта семьям с детьми, детям разведенных родителей или детям 12-18 лет, родители которых находятся в процессе развода.