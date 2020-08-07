Впервые после начала кризиса из-за Covid-19 немного уменьшилась безработица

Например, данные за 30 июня и за 31 июля свидетельствуют, что за месяц количество зарегистрированных безработных в стране уменьшилось на 268 человек. В конце прошлого месяца этот статус имели 77 998 человек, в конце июня - 78 266. В Латгале количество безработных за этот период выросло, но в остальных регионах упало.

В Курземе безработица уменьшилась на 0,1%, в Земгале на 0,2%.

Также, по словам Симсоне, немного выросло количество зарегистрированных вакансий, причем даже в тех отраслях, где не проявляется сезонность.

С наступлением осени безработица традиционно растет, так как заканчиваются сезонные работы, и директор ГАЗ не стала прогнозировать, как будет складываться ситуация.

Симсоне отметила, что в кризисные месяцы в первую очередь оставались без работы относительно молодые люди с хорошим образованием, жители Риги и ее окрестностей. Было заявлено об увольнениях примерно 5000 работников.

По данным Eurostat, в июне уровень безработицы в Латвии составил 10,1% и был выше, чем в среднем в ЕС.