"Котики делают #кусь": к протестам в Беларуси "подключились" животные

"Котики вне политики, но как бы не так... Сейчас в соседнем государстве идет расправа над простыми людьми, которые не мирятся с обманом и диктатурой. И их котики остаются дома одни. Ребят, я прошу поддержать наших соседей хотя бы тем, чтобы освещать данную ситуацию. Насилие зашкаливает и нельзя замалчивать, никак... (...)