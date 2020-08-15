Вс, 16.08.2020
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"Котики делают #кусь": к протестам в Беларуси "подключились" животные

ФОТО: instagram.com/koshkiofficial/

В социальной сети Instagram запустили флешмоб #кусьзаБеларусь. Его участники пытаются привлечь внимание к белорусским протестам с помощью фотографий своих животных, в основном кошек.

Как можно догадаться из названия флешмоба, на многих снимках котики "делают кусь".

"Котики вне политики, но как бы не так... Сейчас в соседнем государстве идет расправа над простыми людьми, которые не мирятся с обманом и диктатурой. И их котики остаются дома одни. Ребят, я прошу поддержать наших соседей хотя бы тем, чтобы освещать данную ситуацию. Насилие зашкаливает и нельзя замалчивать, никак... (...)

Котики делают #кусь, мы не молчим. О тирании надо говорить - просто отсидеться в сторонке нет никакого морального права", - написала одна из участниц флешмоба.

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