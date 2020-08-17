В Риге откроют три новых ресторана сети KFC. Идет поиск новых работников

Первый из новых ресторанов KFC откроется уже в начале сентября в ТЦ Domina, и вскоре после этого, в середине сентября, последует открытие ресторана в ТЦ Alfa, обеспечив, чтобы и жители, которые в повседневной жизни находятся за пределами центра столицы, могли удобно добраться в одну из локаций KFC.

Оба новых ресторана будут выдержаны в единой стилистике бренда с современным, светлым интерьером и кухней открытого типа, которые воплощают характерные для KFC ценности классического американского дайнера. Клиентам также будут доступны дигитальные меню и кассы самообслуживания.

В дополнение к знаменитым куриным крылышкам, ножкам и филе KFC в меню будут доступны также другие популярные блюда, начиная с закусок, бургеров, тортилий и бутербродов до десертов и напитков, приготовленных по традиционным рецептам KFC.

ФОТО: Пресс-фото

Помимо двух новых ресторанов KFC в ТЦ Domina и ТЦ Alfa в октябре откроется и новый ресторан в самом центре Риги, в только что открывшемся после реконструкции ТЦ Origo, где в дальнейшем будет располагаться первый в Латвии ресторан KFC, который до сих пор находился в Старой Риге, на улице Аудею, 14.

Важно, что во всех ресторанах KFC в Латвии и Балтии сейчас соблюдаются особые меры безопасности в связи с Covid-19, чтобы позаботиться о безопасности работников и посетителей и быть в состоянии обеспечить высочайшие стандарты гигиены, бесконтактный процесс подачи и получения заказа, а также соблюдение двухметровой дистанции.

Особое внимание планируется уделять также обучению новых и нынешних сотрудников у ведущих профессионалов отрасли за рубежом, а уже до конца этого года предполагается создать центр обучения и на месте в Латвии, где стандарты обслуживания клиентов освоят как официанты и старшие смены, так и менеджеры ресторанов и их ассистенты, которые уже сейчас на рынке Балтии составляют команду из 170 человек.

ФОТО: Пресс-фото

"К тому же надо добавить, что все открытые в Латвии рестораны KFC являются частью стратегии дальнейшего развития предприятия в Балтии, предусматривающей расширение сети вплоть до 20 новых ресторанов в течение ближайших трех лет", - комментирует член правления KFC Маури Дорбек.