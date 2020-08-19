Павлютс: коалиция может вернуться к налоговым изменениям в сентябре

В начале сентября коалиция, возможно, вернется к обсуждению улучшенных предложений по налоговым изменениям, сообщил агентству LETA председатель парламентской фракции партии "Для развития/За!" Даниэль Павлютс.
До этого времени продолжатся политические консультации между партиями, в ходе которых будут обсуждаться возражения и предложения по первоначальным предложениям Минфина.
Павлютс отметил, что "Для развития/За!" выступила с конструктивными возражениями против регрессивности в результате налоговых изменений, то есть сокращения доходов людей с и так небольшими доходами и иждивенцами и существенного увеличения для людей с высокими доходами.
Ранее Павлютс сообщил, что "Для развития/За!" поддерживает цели Минфина, касающиеся поиска средств для увеличения зарплат врачей и педагогов, но призывает исправить недостатки, чтобы предотвратить уменьшение доходов людей с низкими доходами.
Как сообщалось, некоторые партии коалиции заявили, что предложения Минфина по налоговым изменениям необходимо доработать, поэтому на заседании правительства 18 августа они не рассматривались.
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