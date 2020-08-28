Эстония снимает ограничения на полеты в важные аэропорты, в том числе и в Ригу

"Ограничения на полеты в страны с более чем 25 инфицированных на 100 000 человек останутся в силе. Но есть шесть направлений, которые являются исключениями. Эти направления останутся открытыми, даже если уровень инфицирования будет превышать показатель 25 на 100 000 человек" - сказал ERR министр экономики Таави Аас.

Это:

Франкфурт,

Лондон,

Варшава,

Копенгаген,

Рига,

Хельсинки.

По словам Ааса, правительство еще не договорилось с авиакомпаниями о том, как быстро они смогут открыть соответствующие маршруты. "Эти направления уже довольно давно обсуждаются", - отметил Аас.

Если введенные в мае ограничения на полеты действуют до 31 августа, то новые ограничения будут действовать бессрочно.

"В зависимости от ситуации может быть больше направлений, которые останутся открытыми. На самом деле у нас их и сегодня больше, чем эти шесть. Мы будем следить за этой ситуацией. Если ситуация изменится в худшую сторону, мы вернемся к вопросу открытых для полетов направлений", - сказал он.

В настоящее время в соответствии с действующими ограничениями авиакомпании могут выполнять рейсы из Эстонии в Италию, Кипр, Литву, Норвегию, Словакию, Словению и Венгрию в дополнение к вышеупомянутым городам.