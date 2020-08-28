Эстония снимает ограничения на полеты в важные аэропорты, в том числе и в Ригу

Правительство решило на несколько месяцев снять ограничения на полеты в важные для Эстонии аэропорты. Для других пунктов назначения сохранятся текущие ограничения на полеты, т.е. число инфицированных в стране назначения должно быть менее 25 на 100 000 человек , сообщает в пятницу rus.err.ee.
"Ограничения на полеты в страны с более чем 25 инфицированных на 100 000 человек останутся в силе. Но есть шесть направлений, которые являются исключениями. Эти направления останутся открытыми, даже если уровень инфицирования будет превышать показатель 25 на 100 000 человек" - сказал ERR министр экономики Таави Аас.
Это:
- Франкфурт,
- Лондон,
- Варшава,
- Копенгаген,
- Рига,
- Хельсинки.
По словам Ааса, правительство еще не договорилось с авиакомпаниями о том, как быстро они смогут открыть соответствующие маршруты. "Эти направления уже довольно давно обсуждаются", - отметил Аас.
Если введенные в мае ограничения на полеты действуют до 31 августа, то новые ограничения будут действовать бессрочно.
"В зависимости от ситуации может быть больше направлений, которые останутся открытыми. На самом деле у нас их и сегодня больше, чем эти шесть. Мы будем следить за этой ситуацией. Если ситуация изменится в худшую сторону, мы вернемся к вопросу открытых для полетов направлений", - сказал он.
В настоящее время в соответствии с действующими ограничениями авиакомпании могут выполнять рейсы из Эстонии в Италию, Кипр, Литву, Норвегию, Словакию, Словению и Венгрию в дополнение к вышеупомянутым городам.
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