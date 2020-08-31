Начинаются переговоры о создании коалиции в Рижской думе

Первыми в 12 часов пройдут переговоры "Для развития/За!"/"Прогрессивных" с "Новым Единством", затем в 15 часов с представителями списка национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK и Латвийского объединения регионов (ЛОР).

Лидер "Для развития/За!"/"Прогрессивных" сначала встретится с остальными партиями по отдельности. Помимо Стакиса, в переговорах будут участвовать Мартиньш Коссович и Виестур Зепс.

Ранее Стакис сказал агентству ЛЕТА, что в коалицию Рижской думы должны войти правительственные партии, которые прошли в Рижскую думу - "Для развития/За!"/"Прогрессивные", "Новое Единство", национальное объединение с ЛОР и Новая консервативная партия. Бывшие правящие партии "Рижской думы" - "Согласие" и "Честь служить Риге" останутся в оппозиции.