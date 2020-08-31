Пн, 31.08.2020
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Владимир Горецкий, похищенный совладелец "Додо Пицца"
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Урбанович: Оспаривать результаты выборов в Рижскую думу не имеет смысла

Янис Урбанович

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Оспаривать результаты выборов в Рижскую думу не имеет смысла - это станет лишней тратой времени, сказал в интервью TV3 лидер партии "Согласие" Янис Урбанович.

Урбанович не отрицал, что внутри партии ведется обсуждение возможности оспорить результаты, но он лично это не поддерживает.

Кандидат в мэры партии "Согласие" Константин Чекушин в интервью Латвийскому радио выразил личное мнение, что новая Рижская дума должна как можно быстрее начать работать, а не концентрироваться на оспаривании результатов, так как 600 признанных недействительными бюллетеней, скорее всего, ни на что не повлияют.

Окончательное решение по этому вопросу "Согласие" примет в понедельник, сообщил Чекушин.

Как сообщалось, на избирательных участках в Пушкинском лицее и в Рижской классической гимназии было обнаружено более 600 непроштампованных конвертов с бюллетенями, которые не могли быть учтены при подсчете голосов.

В связи с этим "Согласие" и Русский союз Латвии рассматривают возможность оспорить результаты выборов, а партия "Альтернатива" готовит заявление в правоохранительные органы.

Результаты внеочередных выборов в Рижскую думу можно оспорить до среды.

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