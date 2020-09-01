Торговый центр Alfa сокращает время работы

Указанные изменения не относятся к продуктовому супермаркету Rimi, спортклубу My Fitness, кинотеатру Cinamon, банкам, автомойке Song Wash и отдельным ресторанам.

Хотя в дальнейшем время работы торгового центра будет сокращено на час, отдельные торговые места и поставщики услуг свое время работы не меняют:

для удобства посетителей Rimi будет открыт каждый день с 8:00 до 23:00;

спортивный клуб My Fitness будет открыт с понедельника по четверг с 6:30 до 23:00, по пятницам - до 22:00, по выходным - с 9:00 - 21:00;

ресторан Gan Bei будет обслуживать клиентов каждый день с 10:00 до 22:00;

кинотеатр Cinamon ежедневно работает с 10:00 до 22:30;

банки будут открыты с понедельника по пятницу с 10:00 до 21:00, по субботам - до 20:00, по воскресеньям – до 19:00;

автомойка Song Wash будет открыта с 08:00 до 22:00.

"Следуя за изменениями привычек посетителей и проанализировав данные о потоке посетителей, мы решили сократить время работы торгового центра по вечерам. Эти изменения помогут создать более благоприятные условия для охраны здоровья посетителей и работников, а также повысят эффективность работы торгового центра, в том числе улучшат показатели энергоэффективности", - считает руководитель т/ц Alfa Лиене Апине.

До сих пор торговый центр Alfa работал с 10.00 до 22.00.